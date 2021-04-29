Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada sağ tarafta topu alan Juanfran’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

75. dakikada ceza sahası dışında topu alan Efkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.

87. dakikada ceza sahası dışında Sosa’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu alan Salih’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Harun oyun alanı içine çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx

Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Moubandje xx, Berkan xx (Efkan dk. 71 xx), Siopis xx, Salih xxx (Umut dk. 88 ?), Davidson xx (Tayfur dk. 87 ?), Efecan xx (Kadzior dk. 80 ?), Mustafa xx (Bareiro dk. 80 ?)

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Harun xx, Gökhan ?, Serdar x, Attila Szalai xx, Caner x (Novak dk. 90+3 ?), Sosa xx, Mert Hakan x (Gustavo dk. 46 xx), Ozan xx, Mesut Özil ? (OsayiSamuel dk. 64 x), Pelkas x (Sinan dk. 80 ?), Valencia xx (Tisserand dk. 90+3 ?)

Yedekler: Osman, Ferdi, Cisse, Thiam, Samatta

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kırmızı kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tzavellas, Berkan, Efkan (Alanyaspor)

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