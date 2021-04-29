Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı 



Fatih Vatan Spor ile Fomget Gençlik ve Spor yarı finale çıktıMithat ABAKAN, Manavgat/ANTALYA / DHA - Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda günün çeyrek final müsabakaları sonucunda rakiplerini mağlup eden Fatih Vatan Spor ile Fomget Gençlik ve Spor takımları yarı finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatan Spor, yarı finale çıktı.

Günün diğer maçında ise Adana İdmanyurduspor'u 2-1 mağlup eden Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen taraf oldu.

D Smart´tan naklen yayınlanmaya devam eden şampiyonada yarı final maçları 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak final maçı ile belli olacak.

Karşılaşmalar D Smart platformunda 82. kanalda yer alan Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2021-04-29 22:50:32



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