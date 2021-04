Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Herkes para kazanmak için oynar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi 3 tane top direkten döndü ki kısmet olmadı. Rakip bir kişi de eksik kalınca bizim oyun direncimiz biraz daha arttı ama çok güzel bir maç oldu" dedi.

Süper Lig'in 38´inci haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Çekişmeli ve güzel bir maç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Diğer tarafta şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe, diğer tarafta ise 5´incilik, 4´üncülük kovalayan bir Aytemiz Alanyaspor. Hava güzeldi, zemin futbol oynamaya çok müsaitti ve çok güzel bir maç oldu. Tabii her iki takım da kazanmayı arzu etti. Gördüğünüz gibi 3 tane top direkten döndü ki kısmet olmadı. Rakip bir kişi de eksik kalınca bizim oyun direncimiz biraz daha arttı ama çok güzel bir maç oldu. Her iki tarafın futbolcularını da sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç izlendiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"HEDEFLER VAR"

Bir gazetecinin sezonun sonuna yaklaşıldığını hatırlatarak Alanyaspor´un hedeflerini sorması üzere Çavuşoğlu, "Bizimle birlikte başka takımlar da var 5´incilik kovalayan. Tabii daha önemli, finalde de 3 maçımız var. Rakiplerimizin ligin sonunda oynayan takımlar olması da önem arz ediyor, onlar için de, bizim için de. Bazılarının küme düşmeme hedefi var, bazılarının şampiyonluk hedefi var, bazılarının ise UEFA Kupası hedefleri var. Biz de o takımlardan biriyiz. Biz bu lige çıktığımız 5 yıldan bu yana üzerine koyarak ilerliyoruz. Öncelikli hedefimiz bir ilçe takımı olarak Süper Lig´de kalıcı bir Alanyaspor yaratmak. Onu yarattığımızı düşünüyoruz şu ana kadar. Tabii her zaman ilk 10´un içerisinde en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Hatay ile beraber aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. Gelecek sene de planlarımız olacak. Giden oyuncularımız olur -her takımda olduğu gibigelen oyuncularımız olur. Bir sistemimiz var ve onu değiştirmeden ilerlemek istiyoruz ve böyle ilerleyeceğiz inşallah. Yönetim olarak 10 yılı bitirdik. Bir istikrar yakaladık. Türkiye Süper Ligi´ne her zaman renk kattığımızı düşünüyoruz. Öyle de zaten, aynı şekilde de devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"HERKES BİR YERE YAMANMAK İSTİYOR"

Anadolu takımlarının şampiyonluğa oynayan takımlar arasındaki maçlarda farklı iddialar ortaya atıldığı yönündeki soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Herkes bir yerlere yamanmak istiyor. Kaybeden ve kazananlar arasında eleştiriler oluyor. Bu tür olaylar hiç zaman bitmez. Bizim en büyük kaybımız Türk futbolunda budur. Herkes kazanmak ve para kazanmak için oynar. Çünkü bir galibiyet parası önemli bir para ve futbolcuların alacağı prim önemlidir. Onun için bazı hedef olan takımların amacına ulaşamadığı zaman mutlaka bir yerler de bu tarz şeyler olacak. Bu tür durumlara da yapacak hiçbir şey yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor ama biz Aytemiz Alanyaspor olarak hangi takımla oynadığımızın önemi yok. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bütün takımlar keza bunun için çıkar. Onun için bu dedikodular bitmez. Ayrıca taraftarların da büyük takımlardan şampiyonluk beklentisi var. Onların da tabii eleştirileri olacak, bunlar normaldir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

