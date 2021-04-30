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Prof. Dr. Aydınlı: Hastalar, pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemesin

DHA

Prof. Dr. Aydınlı: Hastalar, pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemesin


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ nakli olacak hastaların, pandemi gerekçesiyle nakillerini ertelememesi gerektiğini söyledi. Organ naklinin birçok hastanın tek şansı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Organ nakli olacak hastaların şehirler arası yolculuklarında da yardımcı olunacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili gerekli izinler verilecektir; çünkü bu hastalar, yarı acil sayılabilecek hastalardır" dedi. 
Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydınlı, organ naklinin, birçok hastanın tek şansı olduğunu belirtip, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini söyledi. Aydınlı, böbrek naklinin, tüm hijyen şartları en üst seviyede uygulanarak, gerçekleştirildiğini belirtti. Pandemide nakil hastalarının durumunun kritik seyir izlediğine dikkat çeken Aydınlı, "Pandemi devam ediyor, ancak biz Organ Nakli Merkezi olarak nakillere devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle bir miktar hasta başvuru sayısında azalma olmakla birlikte özellikle karaciğer ve böbrek naklinde ameliyatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.
AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIMLAR
AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde en ileri seviyede hijyen şartlarına uyulduğunu aktaran Prof. Dr. Aydınlı, hasta refakatçilerinin organ nakli kliniğine alınmayarak, izole ortam oluşturulduğunu belirtti. Aydınlı, "Ameliyathanelerde ve yoğun bakım servislerinde aynı şartlar oluşturularak organ nakli hastalarına belirli yerler ayrılmakta. Hastalarımız pandemi döneminde organ nakli için gelmediğinde, ilerleyen dönemlerde şunu gördük ki sıkıntıları artarak geliyorlar" dedi.
Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığı'nın organ naklinde herhangi bir kısıtlama yapmadığını belirterek, "Organ nakli olacak hastaların şehirler arası yolculuklarında da yardımcı olunacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili gerekli izinler verilecektir; çünkü bu hastalar, yarı acil sayılabilecek hastalardır" diye konuştu.
ROBOTİK AMELİYATLAR 
Organ nakli hastalarının, en önemli organ nakli merkezlerinden birinin yer aldığı AÜ Hastanesi'nde, emin ellerde ameliyatlarını olabileceklerini söyleyen Aydınlı, şöyle konuştu:
"Bilindiği üzere organ nakli ameliyatlarında özellikle verici ameliyatlarında kapalı yöntemle nakil yapmaktayız. Böylece vericilerimiz 3-4 gün içinde evlerine gidebilmektedir. Tüm imkanlarımızla bu hastaları desteklemekteyiz ve robotik ameliyatlar yapmaktayız. Bunların hepsi özellikle vericilerde çok hızlı iyileşmeyi sağlamak ve bir an önce evlerine gönderebilmek içindir. Alıcılarımız ise 1 hafta yatırılmakta ve en iyi şartlarda sağlıklarına kavuşturulduktan sonra eğitimleri verilerek taburcu edilmekteler. Pandemi döneminde aslında biz şunu gördük, özellikle beyin ölümü sonrasında yapılan bağışların oldukça az olduğu günlerde bekleme listesindeki hastalarımızı daha önceki yıllara göre daha fazla kaybeder olduk. Bu da bizi fazlasıyla üzüyor; çünkü beyin ölümünden donör bulunması, bağış bulunması bugünlerde oldukça az. Ancak canlı vericisi olan kişilerin çok fazla ertelemeden, sıkıntıya girmeden nakil ameliyatı olmalarını bizler de uygun görüyoruz. Bunun için Akdeniz Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-04-30 09:15:03

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