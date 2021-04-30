Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA Körfezi´nde Richter ölçeğine 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Akdeniz´de Antalya´nın Alanya ilçesinin 12.44 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 10.52´de meydana geldi. Yerin 6.43 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-04-30 12:07:48



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