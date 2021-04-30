Antalya Körfezi'nde deprem

Antalya Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 10.52’de merkezi Alanya'nın Okurcalar Mahallesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nin 13 kilometre açığında 6.43 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Alanya’da ve Manavgat’ta da hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

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