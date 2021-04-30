Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım



ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Ben senden razıydım aşkım, Allah da senden razı olsun" dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde FinikeKumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlu Cemil'in 5'inci doğum günü alışverişi için 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM

Zeynep Apçin'in cenazesi dün akşam saatlerinde Hasyurt Yarbaşı Mezarlığı´nda toprağa verildi. Apçin'in eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından buruk bir paylaşım yaptı. Mehmet Apçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oğlum Cemil 5 yaşında. Biz de 5'inci doğum gününü kutlayacaktık. Diğer 4 doğum günündeki mutluluk fotoğraflarına 5'inci fotoğrafı ekleyecektik ama ekleyemedik. Rabbim izin vermedi. Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-04-30 12:18:58



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