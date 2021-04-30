Antalya'da trafiğinde yoğunluk yaşandı, meydanlar boş kaldı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 17 günlük tam kısıtlamanın ilk günü ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler güneşlenip denize girdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Antalya'da sabah saatlerinde, özellikle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin denetim yaptığı bölgelerde araç kuyrukları oluştu. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kaleiçi sessizliğe bürünürken, oluşturulan kontrol noktalarında 'sokağa çıkma belgesi' olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı. Tatil için kente gelen turistler, çocuklarıyla geldikleri sahilde güneşlenip denize girdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizden denetimlerini sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-30 13:19:31



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