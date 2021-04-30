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Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

DHA

Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine jandarma tarafından güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığı tarafından, başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine yönelik Türkiye'de ilk defa Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi başlatıldı. Alanya merkez ve mahallelerinde proje kapsamında öncelikle pandemi sürecinde ön plaka çıkan ve paket servislere talebin artmasıyla yoğunlaşan motorkuryelere, temel trafik kuralları, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma, duraklama, frenleme yöntemleri uygulamalı olarak uzman öğretici jandarma personelince anlatıldı.
Proje kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı'nın da katıldığı eğitim alanında, motokuryelere hem eğitim hem de projeyle ilgili bilgi verildi.
HERKES KATILABİLECEK
Eğitimde, Türkiye'de en fazla tescilli motosikletin bulunduğu illerin başında gelen Antalya'da motosiklet kazalarının da fazla olduğu, bu kazalarda ana etkenin sürücü kusurları olduğu kaydedildi. İl genelinde bütün motosiklet kullanıcılarına ulaşmayı hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimler sonunda sürücü kursu kaynaklı kazaları en aza indirmeyi hedefliyor. Antalya ve ilçelerindeki motosiklet kulüplerinin de destek verdiği proje kapsamında eğitimlerin devam edeceği, mülki makamlarca planlanan gün ve saatte yapılacak eğitimlerden katılmak isteyen herkesin faydalanabileceği belirtildi. Öncelikle kuryelere eğitim verileceği, randevu sistemiyle devam edileceği ifade edildi.
'AMACIMIZ MOTOSİKLET KULLANICILARININ EĞİTİM ALMASI'
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Amacımız, Cumhurbaşkanlığımızın 2021-2023 eylem planı çerçevesinde ölümlü motor kazalarında azalma ve eğitim, trafikte eğitime çok önem veriyoruz. 2020 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 377 trafik kazasının 7'si ölümlü. Bunlardan 250 üzeri, motosikletlerin karıştığı trafik kazası. Bizim isteğimiz, tüm motosiklet kullanıcılarının eğitim almış bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak" dedi.
Bir restoran zincirinde motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Mustafa Koca (24), "Aldığımız eğitim trafikte daha güvenli, pandemi döneminde 24 saat çalışan arkadaşlarımızın daha iyi yol almasını sağlayacaktır. Pandemi döneminde hizmet alan vatandaşlarımızdan isteğimiz, bizden bir teşekkürü çok görmesinler. Biz onlar için çalışıyoruz. Bu eğitim için jandarmaya ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-30 13:26:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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