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Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu

DHA

Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu


Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için geldiği Antalya'da valilik binasına ziyarette bulundu. Bakan Koca, "14 aydır büyük mücadele verdiğimiz pandemide yeni bir pik dönemi yaşadık. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanmak zorunlu oldu" dedi.
Havayoluyla Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya programı kapsamında Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Koca'ya AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti. Bakan Koca, Valilik binası girişinde çiçekle karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Koca, ardından Vali Yazıcı ile makamında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Sadece salgını değil, salgın hizmetlerinin tamamını değerlendiriyoruz. Antalya'da bugün yerinde incelemelerde bulunup mesai arkadaşlarımızla civar illeri değerlendireceğiz. Bu toplantının benzerlerini önümüzdeki günlerde başka bölgelerde de yapacağız. Genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Son haftalarda tüm ülkelerde görülen artış nedeniyle tam kapanmaya geçmek zorunda kaldık. 2 haftadır uygulanan tedbirlerinin vaka sayılarını düşürmemesi nedeniyle 17 günlük kapanmayla hızlı bir düşüş olacağını umuyorum" dedi.
Pandeminin Antalya'daki seyrini Vali Yazıcı'yla görüştüklerini söyleyen Bakan Koca, "Antalya'nın sağlık turizmi açısından gelişime açık bir potansiyeli var. Ne yaparız diye bunu da görüştük. İhtiyaç duyacağımız farklı yatırımları görüştük. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burdur ve Isparta da değerlendirelecek. 14 aydır büyük mücadele verdiğimiz pandemide yeni bir pik dönemi yaşadık. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanmak zorunlu oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka oranlarını ve değişim hızlarını düzenli olarak her hafta yayımlıyoruz. Mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.
Alınan tedbirlerle sayısını ve yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyonun önemi büyük. Dünyada bunu etkin şekilde uygulayan nadir ülkelerden biriyiz. Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Vaka sayısı Antalya'da son bir haftada yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.3. Son haftada bir yük azalması görüyoruz" dedi.
Antalya'da aşılama programının başarıyla yürüdüğünü söyleyen Bakan Koca, şunları kaydetti:
"65 yaş üst vatandaşlarımız yüzde 85 aşılandı. Etkin bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası geleni aşılamaya davet ediyorum. Isparta ve Burdur illerimizin değerlendirmeleriyle 3 ilimizin detaylarıyla son durumu göreceğiz. Bu dönemdeki mücadelemiz bizi gerçek bir bayrama çıkaracaktır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR
2021-04-30 13:29:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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