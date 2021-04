Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

İl Değerlendirme Toplantısı için Antalya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yaptıkları toplantılarda salgının öncelikli konuları olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendirdiklerini kaydetti.

Antalya’da yapacakları çalışmada hem yerinde inceleme hem de mesai arkadaşlarıyla civar illeri değerlendireceklerinin altını çizen Koca, “ Yapacağımız toplantının benzerlerini başka bölgelerde, illerde de yapacağız. Antalya’daki çalışmalara valimizle görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda ülkemizde görülen Covid 19 hasta sayılarındaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kaldık. 2 haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayasında istediğimiz düşüşü sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı bir düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konunda tüm vatandaşlarımızın desteğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.



"Isparta ve Burdur'u da değerlendireceğiz"

Pandeminin seyrini Vali Ersin Yazıcı ile konuştuklarına değinen Bakan Koca, “Sağlık yatırımlarımızda önemli bir gündem maddemiz oldu. Antalya’nın sağlık alandaki ihtiyaçları, destek gereken alanları istişare etme fırsatı bulduk. Antalya’nın sağlık turizmi açısından gelişmeye çok bir potansiyeli var, yapabileceklerimizi de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmaya devam eden yatırımlara rağmen ihtiyaç duyulan farklı yatırımları görüştük, projeleri değerlendirdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burdur ve Isparta’yı da değerlendireceğiz“ ifadelerini kullandı.



"Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"

“14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgında yeni bir pik dönemi yaşadık” diyen Koca, “Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını her hafta düzenli olarak yayınlıyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmaktır” ifadelerine yer verdi.



"Antalya'da vaka vaka sayısı son haftada yüzde 35 düştü"

Salgınla mücadelede filyasyonun önemine vurgu yapan Bakan Fahrettin Koca, “Filyasyonu dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekipleri hem temasları belirleyip izole etmek hem de ilaçları ulaştırmak için çalışıyorlar. Antalya’da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımızı 358. Antalya’da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya’da şuan yatak doluluk oranı yüzde 47,7’ye, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66,3’e düştü. Hastane yükü azalmaya başladı” dedi.



"Aşılama oranı"

Antalya’nın aşılama programında da önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizen Bakan Koca, “Antalya’da 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bit aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



"Bayrama çıkaracaktır"

Antalya’da vali, büyükşehir belediye başkanı, il sağlık müdürü, başhekimlerle bir değerlendirme yapacaklarını belirten Koca, alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceklerini kaydetti.

Isparta, Burdur ve Antalya’nın sağlık alt yapısını, güncel durumu detaylarıyla konuşacaklarını ifade eden Koca, “Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için gün boyunca buradayız. Toplantının sonuçlarıyla sizleri bilgilendireceğiz. Bu dönemdeki yoğun mücadele bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır” dedi.

