Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koca: "Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı" "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" "Antalya’da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü" "Antalya’da şuan yatak doluluk oranı yüzde 47,7’ye, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66,3’e düştü"

İHA

Koca: "Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı" "Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" "Antalya’da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü" "Antalya’da şuan yatak doluluk oranı yüzde 47,7’ye, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66,3’e düştü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.
İl Değerlendirme Toplantısı için Antalya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yaptıkları toplantılarda salgının öncelikli konuları olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendirdiklerini kaydetti.
Antalya’da yapacakları çalışmada hem yerinde inceleme hem de mesai arkadaşlarıyla civar illeri değerlendireceklerinin altını çizen Koca, “ Yapacağımız toplantının benzerlerini başka bölgelerde, illerde de yapacağız. Antalya’daki çalışmalara valimizle görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda ülkemizde görülen Covid 19 hasta sayılarındaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kaldık. 2 haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayasında istediğimiz düşüşü sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı bir düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konunda tüm vatandaşlarımızın desteğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

"Isparta ve Burdur'u da değerlendireceğiz"
Pandeminin seyrini Vali Ersin Yazıcı ile konuştuklarına değinen Bakan Koca, “Sağlık yatırımlarımızda önemli bir gündem maddemiz oldu. Antalya’nın sağlık alandaki ihtiyaçları, destek gereken alanları istişare etme fırsatı bulduk. Antalya’nın sağlık turizmi açısından gelişmeye çok bir potansiyeli var, yapabileceklerimizi de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmaya devam eden yatırımlara rağmen ihtiyaç duyulan farklı yatırımları görüştük, projeleri değerlendirdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burdur ve Isparta’yı da değerlendireceğiz“ ifadelerini kullandı.

"Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz"
“14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgında yeni bir pik dönemi yaşadık” diyen Koca, “Alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını her hafta düzenli olarak yayınlıyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmaktır” ifadelerine yer verdi.

"Antalya'da vaka vaka sayısı son haftada yüzde 35 düştü"
Salgınla mücadelede filyasyonun önemine vurgu yapan Bakan Fahrettin Koca, “Filyasyonu dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekipleri hem temasları belirleyip izole etmek hem de ilaçları ulaştırmak için çalışıyorlar. Antalya’da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımızı 358. Antalya’da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya’da şuan yatak doluluk oranı yüzde 47,7’ye, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66,3’e düştü. Hastane yükü azalmaya başladı” dedi.

"Aşılama oranı"
Antalya’nın aşılama programında da önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizen Bakan Koca, “Antalya’da 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bit aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Bayrama çıkaracaktır"
Antalya’da vali, büyükşehir belediye başkanı, il sağlık müdürü, başhekimlerle bir değerlendirme yapacaklarını belirten Koca, alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceklerini kaydetti.
Isparta, Burdur ve Antalya’nın sağlık alt yapısını, güncel durumu detaylarıyla konuşacaklarını ifade eden Koca, “Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için gün boyunca buradayız. Toplantının sonuçlarıyla sizleri bilgilendireceğiz. Bu dönemdeki yoğun mücadele bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Antalya'da trafiğinde yoğunluk yaşandı, meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da trafiğinde yoğunluk yaşandı, meydanlar boş ...
İbradı lale üretimi ile tanıştı
YEREL HABERLER İbradı lale üretimi ile tanıştı
Serası zarar gören çiftçiye destek
YEREL HABERLER Serası zarar gören çiftçiye destek
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
YEREL HABERLER Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen ...
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Antalya Körfezi'nde deprem
YEREL HABERLER Antalya Körfezi'nde deprem
Alanya’da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Alanya’da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Gökçeören’e muhtarlık ofisi
YEREL HABERLER Gökçeören’e muhtarlık ofisi
Bambus için Uysal’ın girişimine siyasilerden destek
YEREL HABERLER Bambus için Uysal’ın girişimine siyasilerden destek
Tacize göz yuman işveren şimdi yandı Tacize göz yuman işveren tazminat ödeyecek
YEREL HABERLER Tacize göz yuman işveren şimdi yandı Tacize göz yuman ...
(Özel) Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı Evlilik teklifi yaptıktan sonra gelen 78 bin 137 liralık cezanın tümünü üstlenen damat, cezayı ödeyebilmek için gelin arabasını satılığa çıkarttı Damat İsmail Göksu: “Keşke yapmasaydık”
YEREL HABERLER (Özel) Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin ...
AÜ Devlet Konservatuarı öğrencilerinden gururlandıran başarı
YEREL HABERLER AÜ Devlet Konservatuarı öğrencilerinden gururlandıran ...
Antalyaspor beraberliğe abone Antalyaspor beraberlikte zirveyi DG Sivasspor ile paylaşıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor beraberliğe abone Antalyaspor ...
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular Araç kriko yardımı ile kaldırıldı, kedinin bulunduğu yerden hareket etmesi için pet şişe ile su döküldü 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve vatandaşlar yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber ...
Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Prof. Dr. Aydınlı: Hastalar, pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemesin
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydınlı: Hastalar, pandemi gerekçesiyle ...
Çağdaş Atan: “Maçı galip bitirebilirdik, maalesef beraberlikle bitirdik”
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Maçı galip bitirebilirdik, maalesef ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
Antalya´da trafik polisleri çarpıştı: 1 polis yaralı
YEREL HABERLER Antalya´da trafik polisleri çarpıştı: 1 polis yaralı
Emre Belözoğlu: “Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Emre Belözoğlu: “Sonuna kadar yolumuza devam ...
Antalya’da trafik polisleri kaza yapı: 1 polis yaralı Trafik polis otosu ile motosikletli trafik polisi çarpıştı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik polisleri kaza yapı: 1 polis ...
Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Kupası hedefimiz var"
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Kupası hedefimiz var"