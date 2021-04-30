Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans edip, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi´nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-30 16:20:36



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