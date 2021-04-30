Alanya’da tarihi sessizlikte sahiller turistlere kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sessizliğe bürünürken, sahiller kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler sahillere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlama kapsamında ilçede cadde ve sokaklar boş kalırken, Hava sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 65'leri gördüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında aldı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini sürdü. Plajlarda yürüyen çiftler, kitap okuyan tatilciler ve kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

“Alanya’yı çok seviyorum”

Eşiyle beraber Alanya’ya tatil yapmaya gelen Alena Kasyannova (26), burayı çok sevdiğini söyledi. Kasyannova, “Rusya’dan Alanya’ya Mart ayında geldim. Eşimle beraber burada tatil yapıyorum. Plaj ve deniz keyfi yapmak harika burada. Buraya herkesi davet ediyorum. Alanya’ya tekrar tatile gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Meteoroloji yetkilerden alınan bilgiye göre, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak sürdüreceği öğrenildi.

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