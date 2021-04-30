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Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu (2)

DHA

Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanmak zorunlu oldu (2)


'KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDEN MEMNUNUZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde bir dizi ziyaret ile Antalya, Burdur ve Isparta illerinin koronavirüsle mücadelede son durumunu yerinde inceledi. Antalya Valiliği ve Kepez Devlet Hastanesi´nde hastaları da ziyaret eden Bakan Koca, gün sonunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik'in de katıldığı toplantıda koronavirüste Türkiye´nin geldiği son noktayla ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Koca, ayrıca Türkiye´deki mutasyon vaka sayılarının son durumu, aşı tedariğindeki son durum, Sputnik V aşısının Türkiye´de ne zaman kullanıma sunulacağı sorularını da yanıtladı.Antalya´da 3 ilin durumuyla ilgili tedbirleri yerinde değerlendirdiklerini belirten Bakan Fahrettin Koca, tatil beldelerine olağandan fazla bir ilgilinin olduğunu belirterek "Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olacağı bu günlerde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik oldu. Başka illerden kısıtlamayı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların hareketliliği oldu. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması için tedbirleri yerinde görmek istedik. Kısıtlamanın ilk gününde çok iyi uyum olduğunu gözlemledik. Son derece memnunuz" dedi.Daha fazla aşı temin edildikçe günlük aşılama sayısının artacağını ve bugün itibarıyla Sputnik V aşısının kullanımı için onay verildiğini de belirten Bakan Koca, kısa sürede bu aşının kullanılacağını 50 milyon doz aşının 6 ay içinde geleceğini ve ilk sevkiyatında bu ay olacağını söyledi. Biontech ve Sinovac aşılarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "30 milyon doz Biontech aşısı haziran sonuna kadar teslim edilmiş olacak. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekliyle sevk edilmeye devam edecek" dedi.Bakan Koca, Biontech aşısında iki doz arası sürenin 28 günden 68 haftaya uzatılması kararının yanlış anlaşıldığını gördüklerini belirterek kararın bilim kurulu kararı olduğunu ve somut bilimsel verilere dayandığını ifade etti.'ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER OLDU'Bakan Koca, vaka sayılarının zirveyi gördüğünden bu güne kadar kısıtlamalarla birlikte önemli bir gelişme olduğunu da belirterek, "Önemli bir düşüş oldu. Kısıtlamayla birlikte düşüş sayısı daha da artacaktır. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle giderse bayram sonrası da çok daha ön görülebilir planlar yapabiliriz" dedi.`HAZİRANDA 40 YAŞ ÜSTÜNÜ AŞILAMA NOKTASINDA KARARLIYIZ´Sputnik V ile ilgili ilk sözleşmenin 2 gün önce imzalandığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Sputnik V için bugün de acil kullanım onayı verildi. Sözleşme gereği 6 ay içerisinde 50 milyon doz aşının gelmesi planlanıyor. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabı gelecek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde, Mayıs ayında ne kadar aşının geleceği netleşmiş olacak. Sputnik V aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 ay zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte Haziranla birlikte daha yoğun gelecek. Haziranla birlikte 40 yaş üstü vatandaşlarımızı, aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.`HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLEN 5 VAKA AYAKTA TEDAVİ EDİLİYOR´Ağırlıklı olarak İngiliz varyantı görüldüğünü söyleyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldü. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyant 5 vakada görüldü. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Gördüğümüz durum şu. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşıcılığın artığını, İngiliz varyantıyla birlikte yüzde 70 oranında artığını biliyoruz. Genel anlamda bulaşıcılığın artmasıyla virülansın azalmadığını da biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar var. Hindistan varyantı için 5 vakada ciddi bir sorun yok, ayakta takip ediliyorlar. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakınen takip ediyoruz."`AŞIYI ÖNCE KENDİ VATANDAŞLARI İÇİN KULLANMAK İSTEDİLER´Sinovac aşının sevkiyatının önümüzdeki günlerde tekrar başlayabileceğini belirten Bakan Koca, "Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde Nisan ayı sonunda 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üreten ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak isteyince sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günlerde tekrar başlayabilir. Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama Mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını 1 hafta 10 gün içerisinde netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.`6 MİLYON DOZ AŞIMIZ HAZIR´Bugüne kadar 23 milyona yakın doz aşı uygulandığını söyleyen Bakan Koca, "Şu anda kullanılmak üzere Biontech ve Sinovac 6 milyon doz aşımız hazır var. Dün Uğur hocayla görüştüğümde Mayıs ayı için 1 milyon doz aşının geleceğini, Haziran içinde 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını söyledi. Uğur Hoca, bu miktarı arttırmak için bir gayret içerisinde. Gelecek hafta bu konuyu netleştirmiş olacağız. Biontech için daha önce 30 milyon dozluk anlaşmaydı. Bu yeni dönemde bu anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. 90 milyon dozun yaz döneminden önce gelmesi için gayret içerisindeyiz" diye konuştu.Koronavirüse yakalanarak yaklaşık 4 ay yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan Muhittin Böcek, kendisine gelen soruya, "Yaşadığım olay bize çok ders oldu. Biz sürekli vatandaşlarımızın koronavirüse karşı kurallara uymalarını istiyoruz. Kendimiz bu konuda yakalandık ama şükürler olsun bugünlere geldik. Bakanımız şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA´DA SON VERİLERAntalya, Burdur ve Isparta´daki son durumlarla ilgili bilgiler de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya´da 358 filyasyon ekip sayısının olduğunu ve kentteki vaka sayılarının son 1 haftada yüzde 35 azaldığını anlatan Bakan Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66.3´tür. Antalya hemşerilerimizin ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürütüyor. Antalya´da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 85" dedi.Burdur´da 127 filyasyon ekibinin görevde olduğunu ifade eden Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısının son bir haftada yüzde 25 azaldığını söyledi. Yatak doluluk oranının yüzde 32.7 olan Burdur´da yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 52.9 olarak açıklayan Bakan Koca, Burdur´da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 83´ünün aşılandığını söyledi.Isparta'da 311 filyasyon ekibinin çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Bakan Koca, 1 haftada vaka sayılarının yüzde 35 oranında azaldığını söyledi. Yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 53.1, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 70.4 olarak açıklayan Bakan Koca, kentte 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranın ise yüzde 84 olduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR
2021-04-30 19:27:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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