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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Usta şeften gastronomi öğrencilerine altın değerinde öneriler

İHA

Usta şeften gastronomi öğrencilerine altın değerinde öneriler

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi Topluluğu, yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü otelin mutfağında yönetici şefliğini yapmış Muhammed Hançabay ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi. Hançabay, gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine başarılarının sırlarını anlattı.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği çevrimiçi seminerin moderatörlüğünü, Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi Topluluğu Başkanı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi Metin Bolat yaptı. Bolat, çevrimiçi seminerlerle mesleğe yeni adım atan öğrencilere yol göstermek istediklerini, Türkiye’de ve dünyada alanında isim yapmış yönetici mutfak şeflerini öğrencilerle buluşturarak, tecrübelerinden yaralanmak istediklerini söyledi. Bolat, “Yeni nesil öğrencilerimize, mesleğe yeni adım atmış aşçı arkadaşlarımıza yaşanılan tecrübeleri anlatırsak, kariyer basamaklarına katkı sunmuş, yol göstermiş oluruz. Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi olarak; gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde okuyan tüm öğrencilerin, mesleki kariyerlerini üst düzeye taşımalarını arzu ediyor, bu uğurda çaba gösteriyoruz. Online çevrimiçi seminerler de bunun için en güzel yol. Bu mesleği icra etmek zor ancak sevdiğiniz zaman zor olduğu kadar da zevkli, güzel bir meslek. Türk mutfağının dünyaya açılması ve tanıtılması, alanında başarılı şeflerin varlığı ile mümkün oluyor. Türk yemeklerini tanıtacak şefler yetiştirmek, bu şeflerin kariyer basamaklarına bu seminerler ile vesile olmak bizim için önemli bir sorumluluk ” ifadelerini kullandı.
“Çalışın, asla yılmayın”
Gastronomi dünyasının yakından tanıdığı yönetici şef Muhammed Hançabay, komilikten yönetici şefliğine giden yolculuğun hikâyesini çevrimiçi seminerde anlattı. Disiplin ve terfi bakımından aşçılığı askerliğe benzeten Hançabay; mesleğe 1998 yılında başladığını, bu süre içerisinde pek çok zorlu sürecin üstesinden sabırla çalışarak geldiğini anlattı. Hançabay, “Mutfak askeriye gibi bir kurumdur aslında. Hem disiplini ile hem yetiştirme yönüyle hakikaten meşakkatlidir. Ama sevdiğiniz zaman bu meşakkatlerin hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Çok sevdiğim bir sözü, mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma hep söylerim. Çıraklığını yapmadığınız hiçbir işin ustalığını yapamazsınız. Bir anda ustalık mümkün değil. Bunun için zaman ve emek vermek, sebat etmek, yılmamak lazım. İçinde bulunduğunuz şartlar bazen size fırsatlar sunabiliyor. Bazen de içinde bulunduğunuz ekipte pozisyon açıklarının olmaması sebebiyle, önünüz bir şekilde kapanabiliyor. Yılmamak lazım. Yıldığınız anda geri düşersiniz” ifadelerini kullandı.
“İngilizce ve yurt dışı tecrübesi mesleki kariyer için çok önemli”
Muhammed Hançabay, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan öğrencilere çok önemli uyarı ve tavsiyelerde de bulundu. Hançabay, Dünyada ve Türkiye’de tanınan bir şef olmak için mutlaka yurt dışında tecrübe sahibi olmak, yabancı dil bilmek gerektiğinin altını çizdi. Staj yaptığı dönemde, ustalarından aldığı bu tavsiye ile kariyer basamaklarını tırmandığını aktaran Hançabay, “Şuanda zihniniz taze iken dil öğrenmek çok daha kolay. Yaş ilerledikçe dil öğrenmek çok daha zorlaşıyor. İngilizceyi öğrendikten sonra yabancı şeflere tercümanlık etmeye başladım. İstenilen eleman haline geldim. İnsan yaptığı işte başarılı oldukça, bu başkaları tarafından da takdir edildikçe çok daha özgüvenli bir şekilde hedefini büyütüyor, güven geliyor, moral buluyor ve daha ileriye gitmek için ne yapabilirim sorusunu kendisine soruyor”. Ustama dedim ki, “Ben mutfakta yükselmek istiyorum”. Birinci hedefim Çırağan’a girmekti, ikinci hedef olarak ise mutfakta yükselmek istiyordum. “Bana yol gösteri misin?” dedim. O da bana, 'İngilizceyi çözdün ama senin yurt dışına gitmen lazım' dedi. Arkadaşım David ile oturduk, İngilizce konuşulan devletlerdeki otellerin insan kaynaklarına kendimizi ifade etmek istediğimiz mailler attık. Yurt dışındaki otellere; “Tecrübe kazanmak için otelinizde çalışmak istiyorum, asgari ücretle çalışabilirim” diye mailler gönderdik. İnanır mısınız yaklaşık 40 tane otelden olumlu cevap geldi" diye konuştu.
“Düşük maaşı kendinize sorun etmeyin”
Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerine, “Çalışırken düşük maaşı asla kendinize sorun etmeyin. Bazen siz birkaç geri adım gelirsiniz o sizi 5 adım ileriye atar. Ben de geçmişte böyle düşündüm ve çok büyük bir fırsatı kaçırdım. Hedefinizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor” diyen Hançabay, şöyle devam etti: “Eğer kendinize bir hedef koyarsanız, onu yapmakla kendinizi sorumlu hissedersiniz. İyi, donanımlı bir şef olmak için neler yapacaksınız? Belli mi hedefleriniz? Hedefi belli olan daha kolay çalışır. Kariyer zincirinin birinci ilk basamağı, kendinize yıl yıl hedef koymaktır. Yerler, ülkeler, insanlar, şirketler değişir. Ama sizin için asıl olan şey, siz ne olmak istiyorsunuz? Her çalıştığınız yer de bir sebebiniz olsun. Ben bugün şunu yapmak istiyorum, yurt dışında şuraya gitmek istiyorum demelisiniz. Hedefleriniz sizi ok gibi ileriye götürüyor olmalı. En hızlı, en sağlıklı, en uygun şekilde basamakları size verebilmeli. Hedefleriniz çok önemli. En önemli şey hedef, hedef, hedef Yükselirken lütfen komilikten direkt şefliğe yükselme yanlışına düşmeyin. Görüyorum, komilik yapmış, hiç şeflik yapmamış, su şeflik yapmamış, yükselmiş. Siz bunun ne kadar başarılı olacağını düşünüyorsunuz? Olamaz, neden çünkü altı boş. Yaşanmamış tecrübe boşluktur. Yaşanırsa o tecrübe sizi bir yere getirir. Para sizin için hiçbir zaman hedef olmasın. Kariyerinizi tamamladığınız zaman size zaten para gelecektir.”
Yurt dışına şef gönderemediğimiz için Türk mutfağı tanıtılamadı
Yönetici Şef Muhammed Hançabay, son olarak Türk ve Anadolu mutfağının dünyada yeterince tanınmamasının sebeplerini anlattı. Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Amerika’nın mutfak kültürleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Hançabay, “Geçmişten bugüne hep şu soru soruluyor: Türk mutfağı niye tanıtılmıyor? Eskiden Türkiye’den yurt dışına giden şef yoktu. Siz yurt dışına şef göndermezseniz, ülkenizi nasıl tanıtacaksınız, yemek kültürünüzü nasıl tanıtacaksınız? Bizim pasaportumuz bir İngiliz pasaportu gibi olmadığından sizden vize istiyorlar, ama Bulgaristan’daki arkadaş vize almadan Avrupa'nın her yerine rahatça giderdi. O yüzden pasaport çok önemli bir etken oldu. Bizim çok kıymetli bir yemek kültürümüz var. O kadar güzel bir yemek kültürümüz var ki, biz bu yemek kültürünü dünyaya, diğer ülkelere şef ihraç edemediğimiz için tanıtamadık. Şimdi şeflerimiz yurt dışına yeni yeni gitmeye başladı” diye konuştu. Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi Topluluğu’nun semineri, öğrencilerin usta şefe teşekkürleriyle son buldu.

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