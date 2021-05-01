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Antalyaspor, Göztepe'yi yenerek küme düşme korkusunu yaşamak istemiyor

DHA

Antalyaspor, Göztepe'yi yenerek küme düşme korkusunu yaşamak istemiyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 39'uncu haftasında karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe toplamda 32, ligde ise 12'nci kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı takım İzmir ekibine karşı galibiyet alarak, küme düşme potasını yaşamak istemiyor. Akdeniz ekibinde, zorlu maç öncesi 6 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 39'uncu haftasında Antalya'da karşılaşacak. İki ekip, pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadeleyle beraber toplamda 32, Süper Lig'de ise 12'nci kez rakip olacak. Küme düşme potasıyla arasında 6 puan bulunan Antalyaspor, rakibini yenerek alt sıralarla puan farkını koruyup, kalan haftalarda stres yaşamak istemiyor.
LİGDE 12'NCİ KEZ
Daha önce 31 kez karşı karşıya gelen kırmızı beyazlılar ile Göztepe, Süper Lig'de 12'nci kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 1980-1981 yılında bugünkü adıyla Misli.com 2'nci Lig'de birbirlerine rakip olurken, Akdeniz ekibi Antalyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor ile Göztepe arasında oynanan 31 maçta, kırmızı beyazlılar rakibine karşı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Ligde oynanan 11 maçta ise Antalyaspor, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.
ANTALYASPOR SAHASINDA ÜSTÜN
Akdeniz ekibi Antalyaspor ile İzmir temsilcisi arasında oynanan 31 maçın 15'İ Antalya'da oynandı. İki takımın Antalya'da oynadığı maçlarda Kırmızı beyazlı takım 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
EN FAZLA 7 GOL ATILDI
Antalyaspor ile sarı kırmızılı Ege temsilcisinin birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 7 gol atıldı. Antalyaspor ile Göztepe arasında 1988-1989 yılında Misli.com 2'nci Lig'de Antalya'da, Antalyaspor'un 5-2 üstünlüğü ile sona eren maç ve 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalyaspor'un 4-3 kazandığı maçlarda atılan 7 gol en fazla gol atılan mücadeleler olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA 1-0'LIK SKOR ALINDI
Antalyaspor ile İzmir ekibi Göztepe oynanan toplam 31 maçta 8 kez 1-0'lık skorlarla sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlılar ile Göztepe maçlarında 4'er kez 1-1 ve 2-1, 3'er kez 2-0 ve 4-1'lik skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 2-2 ve 3-0'lık sonuçlar alınırken, birer kez de 0-0, 3-1, 3-3, 4-3 ve 5-2'lik skorlar alındı.
Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekip arasında oynanan 31 maçta taraftarlar 86 gole tanıklık etti. Antalyaspor, Göztepe kalesine 36 gol atma başarısı elde ederken, Ege temsilcisi ise rakibine karşı 50 gol ile karşılık verdi.
6 OYUNCU SAKAT, 6 OYUNCU SINIRDA
Bu sezon sakat oyuncuların çokluğundan dolayı sıkıntılar yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe maçına da 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı beyazlı takımda Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Drole ve Doğukan Sinik sakatlıklarından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da Göztepe maçı öncesinde 6 oyuncu da kart sınırında bulunuyor. Hakan Özmert, Amilton, Podolski, Kudryashov, Eren Albayrak ve Bünyamin Balcı forma giymeleri ve kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadyumunda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe mücadelesinde Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Podolski, Orgill.
SAKATLAR: Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Jean Armel Drole.
CEZALI: YOK.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-05-01 11:46:43

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