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Sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği seralarda kısıtlamaya rağmen üretim sürdü

DHA

Sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği seralarda kısıtlamaya rağmen üretim sürdü


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'da zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu seralarda tam kapanmaya rağmen çiftçilerin üretim mesaisi sürüyor. Terden gömleği ıslanan üretici Kadir Erdoğan, "Vatandaşımız dışarı çıkmasın, kısıtlamaya uysun. Biz üretimi yerinde tedbirler uyarak sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
Turizm kadar örtü altı sebze ve meyve üretiminde de adından söz ettiren Antalya'da 17 günlük tam kapanmadan muaf çiftçiler üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına gelen üreticiler hem hasat yapıyor hem de ürünlerinin bakımını sürdürüyor. Tüm bunları yaparken de maske ve fiziki mesafe kuralına ise üst düzeyde dikkat ediliyor. Serada zaman zaman 40 dereceleri bulan sıcaklığa rağmen maskelerini çıkarmayan üreticiler, kısıtlama süresince vatandaşların evlerinde kalmalarını istiyor. Örtü altı üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçelerden Aksu'da 40 dönüm serada domates üretimi yapan Kadir Erdoğan, eşi ve çocuklarıyla birlikte serada ter döküyor.
Vatandaşın taze sebze meyve yemesi için üreticinin işinin başında olduğunu belirten Erdoğan, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen üretime katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Seradaki çalışanlarla birlikte maske ve fiziki mesafe kuralına olabildiğince dikkat ettiklerini de ifade eden Kadir Erdoğan terden ıslanan gömleğini işaret ederek, "İşte bu alın teri. Vatandaşımız dışarı çıkmasın, kısıtlamaya uysun. Biz üretimi yerinde tedbirler uyarak sürdürmeye devam ediyoruz. Serada çalışırken sıcağa rağmen maskemizi çıkarmıyoruz" dedi.
Kadir Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da serada domates hasadı yapıyor. Hem ev hem de seradaki işlerin kendilerini yorduğunu belirten Erdoğan, "Yapacak bir şey yok. Üretime devam" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-05-01 12:24:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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