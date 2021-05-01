Alanya'da polis ekiplerinden sıkı 'tam kapanma' denetimi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tam kapanma sürecinin ikinci gününde de sıkı denetimler ve kontroller yapılıyor. Polis ekipleri ilçenin çeşitli bölgelerine kurdukları kontrol noktalarıyla vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini denetliyor.

Alanya’da pandemi ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlamasının ikinci gününde de kontroller ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin, izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor.

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