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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2)

DHA

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı (2)


POLİSTEN PASAPORT VE KİMLİK KONTROLÜ
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamadan muaf turistlerin denize girip, güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nde kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanma öncesi yerleşik yabancıların da Türk vatandaşları gibi kurallara uymakla mükellef olduğunu söyleyip, turistmiş gibi kısıtlamayı ihlal edemeyeceğini hatırlatması üzerine ekipler, sahil boyunca yaya olarak devriye görevinde bulundu. 
Öte yandan Konyaaltı Sahili´nde öğle saatlerinde kepçe ile paralel şekilde kum alanı üzerinde çalışma yapıldı. Bu çalışma da turistlerce merakla izlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-05-01 15:13:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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