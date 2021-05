Yatlar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu; Ukraynalı turistler Kekova turunda

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) GÜNÜBİRLİK yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde bakımı yapılan yatlar, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başladı. Kekova turuna çıkan Ukraynalı turistler, pandemi sürecinde Türkiye'nin her türlü önlemi aldığını belirtti.

Demre ilçesinde geçen yıl ekim ve kasım aylarında karaya çekilen yatların büyük bölümünün bakımları tamamlandı. Bakımları yapılan yatlar denize indirilmeye başladı. Yatlar, Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne ait iş makineleri ve personeli ile denize indiriliyor. Kızaktan kurtulan yat, Akdeniz'in mavi suları ile buluşuyor. Kooperatif bünyesindeki yatların büyük bölümü denize indirildi. Demre'nin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Limanı, eski günlerine kavuştu. Başta mavi yolculuk yatları olmak üzere, yerli turistlere hizmet veren küçük ölçekli yatların karadaki molası ise devam ediyor.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Kekova'ya Çayağzı Limanı'ndan yapılan turlarla Akdeniz'in mavi suları şenlenmeye başladı. Kekova turuna en çok katılanlar ise Ukraynalı turistler. Nefis bir bahar havasında Kekova turuna çıkan turistler, önce yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni geziyor. Buralarda bol bol fotoğraf ve video çekilmesinin ardından verilen yüzme molasında Akdeniz'in masmavi sularına kendilerini bırakan turistler, bol bol yüzüyor. Yat turu, başladığı Çayağzı Limanı'nda sona eriyor.

Yatçıların en büyük beklentisi ise pandeminin sona ermesi ve Rusya'nın uçuş yasağını kaldırması. Teknesini denize indiren yat kaptanı Rasih Şahin, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık, suya indirdik. Koronavirüs salgını nedeniyle turistlerin Türkiye'ye gelmemesi bizi üzüyor. Buna karşı herkesin aşı olması, bu salgından kurtulmamız lazım. Rusya'nın kapılarını açıp, turist göndermesini bekliyoruz" dedi.

Kekova turuna çıkan Ukraynalı Lesia Golubavska, ilk kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Havaalanından itibaren Türkiye'de maske, mesafe ve temizlik kuralları ile karşılandık. Her yer dezenfektanla dolu. Otelimizde her türlü önlem alınmış. Türkiye'ye, bugünkü turumuzda Kekova'ya bayıldım. İlk kez geldim ama bu son olmayacak. Bakarsınız birkaç ay sonra tekrar bu güzelliklerdeyim" dedi.

İgor Mokrousov ise Ukrayna'nın Odessa şehrinden ilk kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlem alınmış. Bu anlamda çok güvenli bir ülkedeyim. Biz de kurallara uyuyoruz. Kekova ve sahiller mükemmel bir panoroma. Harika yerler. Herkesin görmesi gereken bir yer Kekova. Deniz, doğa ve tarih iç içe. Yine geleceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

