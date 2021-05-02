ATB Nisan ayı hal endeksini açıkladı Nisan’da domates, sebze, meyve miktarı arttı

Antalya'da domates miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 24.96 azalırken, fiyat endeksi yüzde 42.46 arttı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 31.33 düşerken, fiyat yüzde 51.78 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 28.47 düşerken, fiyat yüzde 51.79 arttı.



Antalya Ticaret Borsası (ATB), Nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Nisan ayında miktar endeksleri; domateste 79, sebzede 99 ve meyvede 68 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 320, sebzede 331 ve meyvede 477 olarak gerçekleşti.



“Miktarda azalış fiyatta artış”

Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 21.82, sebzede yüzde 39.46 ve meyvede ise yüzde 9.48 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 24.96, sebzede yüzde 31.33 ve meyvede ise yüzde 28.47 azalış yaşandı. Miktar endekslerinde, Kasım, Şubat ve Mart ayından sonra Nisan ayında da aynı eğilim söz konusu oldu.

Domates miktar endeksi, geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 24.96’lık düşüş gösterirken, fiyat endeksi geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 42.46’lık artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın üçüncü en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

Sebze miktar endeksi, geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 31.33 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 51.78’lik artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

Meyve miktar endeksi, geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 28.47’lik düşüş gösterirken, fiyat endeksi geçen yılın Nisan ayına göre (yıllık) yüzde 41.79’luk artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın üçüncü en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.



“Nisan’da domates, sebze, meyve miktarı arttı”

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi; Nisan ayında yüzde 21.82 artış gösterirken işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.13 artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerin seyri, genel olarak önceki iki yılla uyumlu oldu. Buna göre sebze işlem miktar endeksi Nisan ayında yüzde 39.46 artarken, fiyat endeksi yüzde 11.95 azaldı. Son üç yılın Nisan aylarında sebze miktar endeksleri sürekli artış eğiliminde olurken fiyat endeksleri azalan bir eğilim içerisinde oldu. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Nisan ayında yüzde 9.48 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 7.46’lık artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Nisan ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi.

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