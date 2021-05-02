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Konyaaltı sahili turistlere kaldı

DHA

Konyaaltı sahili turistlere kaldı


Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 'tam kapanma'nın 3'üncü gününde turistleri ağırladı. Sahile gelen turistlere, polis tarafından pasaport kontrolü yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 3'üncü gününde, Antalya'da kontroller devam etti. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından kurulan noktalarda araçlardaki kişilerin ve yayaların sokağa çıkmak için gerekli izin belgeleri kontrol edildi.
Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Önceki haftalarda kalabalık haliyle akıllarda yer eden sahile gelen az sayıdaki turist, sıcaklığı 20 derece olan denizde yüzdü. Bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkardı. Polis ekipleri, sahil bandına gelen turistlerin pasaportlarını kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN
2021-05-02 15:21:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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