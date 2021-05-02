Su altına dalan turist ceset buldu Sahilde güneşlenen turistler hiçbir şey olmamış gibi cesedin çıkarılmasını böyle izledi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denize giren bir turist, su altında ceset buldu. Hayatında ilk defa su altında ceset gördüğünü söyleyen adam korktuğunu belirtti. Öte yandan, cesedin çıkarılmasını sahilde güneşlenen turistlerin hiçbir şey olmamış gibi izlemesi dikkat çekti.

Olay, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran'dan Antalya’ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleri ile sahilde denize girdi. Deniz yüzeyinde bir süre yüzen adam, su altında bir cisim gördü. Gözlüklerin de yardımı ile suya dalan ve gördüğü cismin ceset olduğunun farkına varan adam, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Denizden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekibi gelerek olay yerini netleştirmeye çalıştı.

Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Ali Yılmaz'a (45) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.

Cesedi ilk olarak su altında gören Nima Şerbetzade, “Yüzerken gözlük ile bir ceset gördüm. Erkekti 4050 yaşındaydı. Elbisesi var. Geldim, bu arkadaşlara haber verdim. Onlar da baktı. Biraz korktum. Heykel gibi görünüyordu” sözlerine yer verdi.

Bir başka görgü tanığı Saim Duman da, “Arkadaş denizin içerisinde bir ceset olduğunu söyledi. Yüzükoyun yatıyordu. Sabah girmiş. Çantası buradaymış. Polis ekipleri gelip çantasını götürmüş. Adam boğulmuş veya intihar etmiş. Biz de bilmiyoruz” dedi.

Ceset polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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