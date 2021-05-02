Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Mac sonucu)

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Süper Lig’in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 32’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Podolski’nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

66. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar’ın ortasında ceza sahası içinde Jahovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 12

67. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı’nın ceza sahasına ortasında, Podolski'nin kafa vuruşu kalecinin sağından filelere gitti. 22

84. dakikada kazanılan sert vuruşta topun başına geçen Berkan Emir, ceza sahasına ortaladı, yerden sekip havalanan topa kafayı vuran Atınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23

87. dakikada Nuri Şahin’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Veysel kafayı vurdu, top tam kaleye giderken, Atınç çizgiden meşin yuvarlağı çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erdinç Sezertam xx, Osman Gökhan Bilir xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 90 ?), Ufuk Akyol xx (Hakan Özmert dk. 68 x), Nuri Şahin xx, Amilton xx, Fredy xx, Eren Albayrak ? (Omar İmeri dk. 13 x, Sidney Sam dk. 68 x), Podolski xx

Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Orgil, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Kerim Alıcı xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Kubilay Sönmez xx (Alparslan dk. 84 ?), Esiti xx, Soner Aydoğdu xx (Yalçın Kaya dk. 75 x), Halil Akbunar xx (Gassama dk. 89 ?) Diabate xx (Ideye dk. 46 x), Jahovic xx (Beykan Şimşek dk. 89 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Egeberk Gabel, Yılmaz Basravi, Efe Binici, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fredy (dk. 5 pen.), Podolski (dk. 67) (Antalyaspor), Esiti (dk. 31), Jahovic (dk. 66), Atınç (dk. 84) (Göztepe)

Sarı kartlar: Kerim Alıcı (Göztepe), Veysel Sarı (Antalyaspor)

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