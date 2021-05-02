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İntihardan vazgeçirildi, şişme yatağa alınarak indirildi

DHA

İntihardan vazgeçirildi, şişme yatağa alınarak indirildi


Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 3 gün önce babası Mehmet Ü.´yü kaybeden K.Ü., anne ve ağabeyinin de rahatsızlandığı düşüncesiyle bunalıma girerek intihara teşebbüs etti. Güçlükle ikna edilen K.Ü., çıktığı binanın çatısından indirilirken düşme tehlikesi nedeniyle başına kask takılıp, itfaiye görevlilerinin açtığı şişme yatağın üzerine bırakıldı.
Olay Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi´nde akşam saatlerinde yaşandı. 3 gün önce ameliyat olan Mehmet Ü., hayatını kaybetti. Babasının ölümü ile büyük üzüntü yaşayan K.Ü., ağabeyi ve annesinin de rahatsızlandığı düşüncesiyle hastaneye gidip tedavi olmalarını istedi. Ancak, herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını belirten anne ile ağabey, hastaneye gitmeyi kabul etmeyince bunalıma giren K.Ü., oturdukları 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
K.Ü.´yü çatıda görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladığı K.Ü., ağabeyi ve annesinin tedavi için hastaneye gitmesinde ısrarcı oldu. Bunun üzerine anne ve oğlu ambulansın arka kısmına oturarak K.Ü. ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüştü. Gözyaşı içerisindeki anne, hastaneye gidecekleri sözünü vererek oğlunu sakinleştirmeye ve çatıdan indirmeye çalıştı. Ağabeyi de kardeşine "Hadi oğlum in artık" diyerek ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda K.Ü. ikna edildi. Ancak çatıda yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri tarafından kelepçelendi. Çatının altına itfaiyenin şişme yatağı açıldı. Asma kattan indirilemeyen K.Ü., başına kask takılarak şişme yatağın üzerine bırakıldı. Çatıdan indirilen K.Ü. ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-05-02 20:27:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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