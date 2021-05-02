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Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

DHA

Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat´ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti.
Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya´da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti. Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-05-02 21:09:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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