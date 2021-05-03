Süpürgeci, Ukrayna’da birinciliği kıl payı kaçırdı

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Antalyaspor yüzme takımı sporcusu, Yüzme Milli Takımı adına Ukrayna’da kulaç attı.

Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Yüzme Milli Takımı adına kulaç attı. Süpürgeci, Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’na katılan Yüzme Milli Takımında yer alan 9 kadın, 10 erkek sporcudan biri olarak müsabakalarda yer aldı. Milli sporcu Sevim Eylül Süpürgeci, şampiyonanın ilk gününde 400 metre serbest stil yarışını 2’nci olarak tamamladı. Şampiyonanın ikinci gününde 800 metre serbest stil yarışını da 2’nci olarak tamamlayan Sevim Eylül Süpürgeci, her iki yarışta da birinciliği kıl payı kaçırdı.

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