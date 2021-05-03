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İftar vakti evlerine ateş açılan aile dehşeti yaşadı

DHA

İftar vakti evlerine ateş açılan aile dehşeti yaşadı


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, oruç açmaya hazırlanan 5 kişilik Sarı ailesinin evine tüfekle ateş açtı. Saldırganlar kaçarken, saçmalar balkona ve evin önünde park halinde bulunan otomobile isabet etti. Saldırıyı geçen yıl yaşanan, kendisinin de hapis cezası aldığı olay nedeniyle meydana geldiğini öne süren Ahmet Sarı (56), "Çoluk çocuğum hep huzursuzuz" dedi.
Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde cumartesi günü iftar vakti oruçlarını açmak için hazırlanan 2'si çocuk 5 kişilik Sarı ailesinin evine, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Saldırıda şans eseri evdekiler yara almadı. Saçmalar balkon kapısı ve pencere ile duvarlara isabet etti. Aileye ait evin önündeki otomobilin arka camı da saçmalar nedeniyle kırıldı. Ahmet Sarı'nın şikayetçi olduğu olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
'KAMERADAN HUSUMETLİ OLDUĞUM ŞAHSIN OLDUĞUNU GÖRDÜM'
Saldırıyı geçen yıl yaşanan bir olay nedeniyle husumetli olduğu kişilerin gerçekleştirdiğini iddia eden Ahmet Sarı, olaydan dolayı evine güvenlik kamerası taktırdığını ve saldırı anının görüntülerini elinde bulunduğunu söyledi. Kayıtlar inceleyen Sarı, saldırıyı gerçekleştirenlerin olaydan bir saat kadar önce de evin önünden otomobilleriyle geçtiğini tespit ettiklerini söyledi. Eşi Hatice Sarı'nın (47) iftar hazırlıkları için mutfakta olduğu sırada, kendisinin çocukları A.S. (13), M.S. (11) ve ablası Şehri Sarı (66) ile oturma odasında otururken, 3 el silah sesiyle irkildiklerini anlatan Ahmet Sarı, "Saldırıyı yapanları görmedim ama daha sonra evimin güvenlik kamerasından, husumetli olduğum şahsın olduğunu gördüm" dedi.
'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞTIM, YARALANDIKLARINI BİLMİYORDUM'
Husumete neden olan geçen yılki olayı anlatan Ahmet Sarı, yaşananları şöyle anlattı:
"Geçen yıl 19  Temmuz'da burada problem yaşandı, gece sarhoş geldiler, evimin karşısına. Daha önce burası içki içilen, uyuşturucu alınan, satılan, kullanılan, insanların rahatsız edildiği bir yer. Sanki bunların meyhanesi, tuvaleti gibi, geldiler 02.20 gibi, aracı geri geri park ettiler orada içki içerken tuvaletleri geldi sanırım. Araçtan biri inip evimin önüne doğru yöneldi. Şu anda çöp konteynerinin olduğu yere gelip idrarını yapmak istedi. Ben de evde balkonda kız çocuğumla yatıyordum. Kalktım elimle işaret ettim 'git bir kenara, çocuk uyanmasın' diye. O da bana 'ne oldu' dedi. 'Burada aile yaşıyor git bir kenara yap' dedim. Cevaben 'sana mı soracağım tuvaletimi yapacağım yeri' dedi. Tekrar uyardım, onlar da bana küfrederek 'erkeksen gel aşağı' dedi, gittim içeriden tüfeğimi aldım geldim, korkutmak için bir el havaya sıktım. Aracına gitti ben gitmelerini beklerken tekrar yüzüme karşı dönerek cinsel organını göstererek tuvaletini yapmaya başladı. Uzaklaştırmak amacıyla ikinci kez ateş ettiğimde biri 'vuruldum' dedi. Varıp gitsinler, yerden toz kalsın diye ayaklarına doğru ateş ettiğimde, o arada gözlüğüm yoktu, ellerim de titriyordu zaten sinirden. Olaydan sonra Çeltikçi yönüne kaçtılar. Muhtarı aradım, 'buraya gel bir olay oldu, bir yaralanma oldu mu olmadı mı bilmiyorum gel bir bakalım' dedim. Bir kişinin yaralandığını muhtardan öğrendim, ikinci bir şahsın da vurulduğunu bilmiyordum, jandarmada ifade verirken öğrendim."
'ÇOLUK ÇOCUĞUM HEP HUZURSUZUZ'
Yaşanan olaydan dolayı Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını ve 8 yıl 4 ay ceza aldığını, haksız tahrik indiriminden de cezasının 7 yıl 1 aya düşürüldüğünü söyleyen Ahmet Sarı, "Cezaevinde 4 ay yattım, bayramdan sonra tekrar cezaevine gireceğim. Hesaplarına göre 1 ay daha kapalıda yatacağım ondan sonra ev hapsine gönderilecekmişim. Ama bu arada ben ailemin geleceğinden endişeliyim. Çünkü bu insanlar hiçbir uyarıyı dikkate almıyor, devreye birilerini akrabalarını sokuyorum, konuşalım işte yapmasınlar diye hala rahatsız etmeye devam ediyorlar. Çoluk çocuğum hep huzursuzuz, çocuklar ağlıyor" diye konuştu.
'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'
Saldırı anının korkusunu hala üzerinde taşıyan Ahmet Sarı'nın eşi Hatice Sarı, konuşmakta zorluk çekerek, "Akşam olay oldu evimizde, çok rahatsız olduk, ben mutfaktaydım korktum, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
Evde kardeşiyle yaşayan Şehri Sarı da "İftardan önce miydi, oturuyorduk evimizde, dışarıdan silah sesini duydum. Silahı önce arabaya sıkmışlar, ondan sonra buraya, eve sıkmışlar. Panik haline geldik, bunlara 'hemen yere eğilin' dedim. Eğildiler, ondan sonra huzursuzluk başladı. Jandarma arandı, sabahladık bugün. Bunların hakkından zor gelinecek. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
Saldırı sırasında oturma odasında ders çalıştığını belirten Ahmet Sarı'nın kızı A.S., "Bir anda 'pat pat pat' diye 3 el silah sesi duyduk. Babam ya da halam 'eğilin' diye söyledi, ben de korkudan panikledim. Hemen arka odaya kaçtım çünkü yol tarafından atıldığını hissettim. O nedenle direkt arka tarafa kaçtım. Bu tür olaylar burada çok oluyor, psikolojimiz bozuluyor, kardeşim ailem mutsuz ağlıyor, bunların sona ermesini istiyoruz" dedi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Sarı ailesinin evine yapılan saldırı anı, Ahmet Sarı'nın geçen yıl yaşanan olaydan sonra evine taktırdığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırı anından bir saat kadar önce otomobille evin önünden geçen saldırganların, aynı otomobille eve doğru ateş ettiği yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-05-03 10:52:27

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