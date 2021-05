CW Enerji’den eğitime destek

CW Enerji, Bursa’da bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne güneş panelleri hediye etti.

Daha önce okullara spor araç ve gereçleri, kamera sistemleri, bilgisayar ve hijyen ürünleri desteği sağlayan CW Enerji, Bursa’da bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne aydınlatma sistemlerinde kullanılmak üzere güneş panelleri hediye etti.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, eğitime ve toplumsal gelişmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiklerini ifade eden Sarvan, “Kurulduğumuz günden bu yana eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Sektörel başarılarımızı eğitimle ve sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırmak bizim için oldukça önemli. Eğitimin değerini ve yüksek kalitede olması gerektiğini çok iyi biliyor ve sektörel başarılarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları da yürüterek, eğitime küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.



“Eğitime yapılan yatırım her şeyden üstün”

Daha önce birçok okula spor araç ve gereçleri, kamera sistemleri, bilgisayar ve hijyen ürünleri yardımında bulunduklarını ifade eden CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz da, öğrencilerin her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Yılmaz, öğrencilerin sosyal yaşamına ve eğitim kalitesine katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkat çekerek, “Sektörel başarılarımızı eğitimle ve sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırmak bizim için oldukça önemli. Okullara destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Eğitime yapılan yatırımın her şeyden üstün olduğunu inanıyoruz” diye konuştu.

