Antalya’da Ramazan’a özel mobil konserler

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayacak vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde moral vermek amacıyla mobil konserler düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde merkez ve ilçelerde müzik dinletisi sunacak. Uygulanan tam kapanma dönemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Antalyalılara, Büyükşehir Belediyesi mobil konserler düzenleyecek.



“Moral sağlayacak”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Mobil Ramazan Şenlikleri programı 5678 Mayıs’ta yapılacak. Mobil etkinlik aracı 9 Mayıs Anneler Günü’nde de ilçeleri gezecek. Mobil etkinlik aracını mahallelerinde görmek isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen güzergahlar dikkate alınarak vatandaşa moral olunması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.