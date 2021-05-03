Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor

DHA

Antalyalı yatçılar, Muğla'daki meslektaşları gibi tura çıkmak istiyor


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da turistlere yönelik mavi yolculuk turlarına çıkmak isteyen yat sahipleri, tam kapanma kararlarının gözden geçirilerek yatçılara deniz yolunun açılmasını istedi. Yatçılar, Muğla'da buna izin verildiğini belirterek, Antalya için de aynı kararın alınmasını istedi.
Antalya'da geçen yıl yeni normal hayat ile birlikte koronavirüs önlemlerini ilk hayata geçiren yat sahipleri ve işleticileri, hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla deniz yolunun kapanmasına anlam veremediklerini söyledi. Muğla Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yatçıların önünün açıldığını anlatan 22 yıllık yat firması sahibi Kamil Kamiloğlu, yat filosunun limanda demirli olduğunu belirterek, şöyle konuştu;
"Valilik başta olmak üzere, ATSO ve il hıfzıssıhha kurulumuzdan talebimiz var. 2015'ten bu yana sürekli darbe yiyoruz. Tüm tekneler limanda. Kurul birtakım kararlar alıyor. Örneğin turistler 10 farklı otelden otobüslere doluyor, bunlar Demre'ye gidiyor, Pamukkale'ye gidiyor. Değişik turlara katılıyor. Bir otobüsün içinde 10 farklı otelden 40 turist tura çıkabiliyor. Fakat biz VIP hizmet veriyoruz. İnsanlar bize maksimum 6 kişi geliyor ve aile olarak geliyor. Kendi VIP araçlarıyla gelip yata biniyorlar. Fakat alınan kararlarla denize açılmamız yasak. Bu nedenle turistler bize gelemiyor. Neden kurul bunu yasakladı, aklımız almıyor. 40 kişiyi aynı otobüste tura gönderen sistem yata göndermiyor. Buna anlam veremiyorum. Muğla Valiliği akıllıca bir karar aldı. Muğla iline bağlı sahildeki denizci arkadaşlar bizden şanslı. Aynı karar neden Antalya için alınmadı. Muğla sınırlarında bulunan VIP yat, ticari tekne, sivil tüm tekneler pandemi sürecinde izinler alınarak turlara çıktı. Biz bir iki ay çalışarak ailemizi geçindiremeyiz. Denizden ekmek yiyoruz. Kapalı alan mı daha riskli, açık deniz mi daha riskli."
Bir başka yat sahibi, aynı zamanda kaptan Fuat Eksikli, Muğla ile Antalya'daki kararlar arasındaki farkın, sektör çalışanlarını çok etkilediğini anlattı. Eksikli, "Tekne sahipleri liman kiralarını ödeyemeyecek duruma geldi. Personel maaşlarını da ödeyemiyor. Pandemide destek alamadık. Acilen bizim de açılmamız lazım. Çok bunaldık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-05-03 15:20:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arı soktu; motosikletle hastaneye giderken kaldırıma çarptı
YEREL HABERLER Arı soktu; motosikletle hastaneye giderken kaldırıma ...
ATSO Başkanı Çetin: “Üretici üzerindeki maliyet baskısı artmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Üretici üzerindeki maliyet ...
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
YEREL HABERLER Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada ...
Antalya'da termometreler 35'i gördü Sıcak havada sahillerin tadını yerleşik olmayan turistler çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da termometreler 35'i gördü Sıcak havada ...
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla ...
Konyaaltı sahili, tam kapanmada turiste kaldı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili, tam kapanmada turiste kaldı
Antalya’da 'turizm' coşkusu
YEREL HABERLER Antalya’da 'turizm' coşkusu
Antalya’da Ramazan’a özel mobil konserler
YEREL HABERLER Antalya’da Ramazan’a özel mobil konserler
Çalkaya bölgesine yeni yollar
YEREL HABERLER Çalkaya bölgesine yeni yollar
İbradı'da 30 yıllık içme suyu altyapısı yenilendi
YEREL HABERLER İbradı'da 30 yıllık içme suyu altyapısı yenilendi
Kadın polise ahlaksız teklife gözaltı
YEREL HABERLER Kadın polise ahlaksız teklife gözaltı
Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan şikayetçi Ham karpuzlar piyasaya sürülüyor, yiyen bir daha karpuz almak istemiyor
YEREL HABERLER Karpuz üreticisi fiyattan memnun, ham kırımdan ...
(Özel) Kısıtlamada sokakta yakalanıp ceza yiyince polislerin elini öpmek istedi Ceza yazılan vatandaş: “Maskeden değil Allah’tan kork. Ne yazıyorsun kardeş? Az yaz. Zaten ödemeyeceğim” Plaj havlusu ve şortu ile dışarı çıkan vatandaşa 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamada sokakta yakalanıp ceza yiyince ...
CW Enerji’den eğitime destek
YEREL HABERLER CW Enerji’den eğitime destek
1700 rakımlı yaylada nohut ekimi öncesi tarlada ay yıldız simgesi oluşturuldu
YEREL HABERLER 1700 rakımlı yaylada nohut ekimi öncesi tarlada ay ...
Kemer evde, belediye sahada
YEREL HABERLER Kemer evde, belediye sahada
Mavi Kelebekler’den lidere çelme
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’den lidere çelme
Son Balo için buluştular
YEREL HABERLER Son Balo için buluştular
İşten eve döndüğünde annesinin cansız bedeni ile karşılaştı
YEREL HABERLER İşten eve döndüğünde annesinin cansız bedeni ile ...
ATSO’dan güvenli turizm seferberliği
YEREL HABERLER ATSO’dan güvenli turizm seferberliği
Sizin Oraların Nesi Meşhur Diyarbakır’da
YEREL HABERLER Sizin Oraların Nesi Meşhur Diyarbakır’da
İftar vakti evlerine ateş açılan aile dehşeti yaşadı
YEREL HABERLER İftar vakti evlerine ateş açılan aile dehşeti yaşadı
Süpürgeci, Ukrayna’da birinciliği kıl payı kaçırdı
YEREL HABERLER Süpürgeci, Ukrayna’da birinciliği kıl payı kaçırdı