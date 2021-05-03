Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ndan etti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yüzlerce kişinin katıldığı ‘Paskalya’ partisinin düzenlendiği otel kapatılarak, Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi.

Turizm kenti Antalya’da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat’ta bulunan bir otelde 'Paskalya' partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat’ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti sonrası Antalya Valiliği harekete geçerek konu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucu otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi.

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