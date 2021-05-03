Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı (2)

`ALLAH´IM GİDİYORUM´
Antalya´da ormanda kendisini yakan ancak çevredekiler tarafından ormanlık alandan çıkartılarak ağır yaralı halde kurtarılan Gökhan A.´nın, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" dediği görüldü.
`KIMILDAMA VE NEFES AL´
Görüntülerde acı içinde kıvranan Gökhan A.´yı alevlerin içerisinden çıkaranlar, "Ambulans geliyor bekle sakin. Bir şeyin yok. Tamam kımıldama ve nefes al" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen ambulansa alınan Gökhan A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan A.'nın yanmış hali ve ormanlık alandaki yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-05-03 23:37:35
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