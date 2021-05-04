'Gebelikte sigara tüketimi, düşük ve ölü doğum nedeni olabilir'



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, gebelik döneminde sigara içmenin düşük hatta ölü doğum gibi kötü sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Burgucu, sigara içen kadınların kordon kanında bulunan kök hücre miktarının da çok düşük olduğunu kaydetti.

Dr. Durmuş Burgucu, Türkiye'de gebelik döneminde sigara içme oranına bakıldığında, diğer ülkelere göre daha iyi durumda olunduğunu söyledi. İstenilen sigara içme oranının, gebelikten en az 3 ay önce son ve gebelik döneminde 'sıfır' tüketim olduğunu aktaran Burgucu, "Bilindiği gibi kordon kanı kök hücre yönünden zengin bir kaynak ve özellikle kemik iliği nakli tedavisinde standart tedavi olarak tercih ediliyor. Yaptığımız çalışmada, sigara içen kadınlarda kordon kanında bulunan kök hücre miktarını, içmeyenlere göre düşük bulduk" dedi.

Dr. Burgucu, gebelik döneminde sigara içmenin düşük hatta ölü doğum gibi kötü sonuçlara yol açabileceğini de kaydetti.

10 MİLYON NÜFUSA 1 MERKEZ

Türkiye'de kordon kanı bankacılığının son 10 yılda hızlı gelişme gösterdiğini kaydeden Dr. Burgucu, "Şu anda yaklaşık 10 milyon nüfusa 1 merkez düşmektedir. Ağırlıklı olarak literatürde 'Türk modeli' olarak isimlendirilen tipte bankacılık yapılmaktadır. Bu model otolog ve allojenik bankacılık modellerinin birlikte uygulanabildiği bir modeldir" dedi.

YENİLEYİCİ VE TAMİR EDİCİ TIP

Doğum sırasında alınıp, işlenmesi ve dondurularak, uzun yıllar saklanabilmesinden dolayı kardeş ve akraba dışı nakillerde yeteri kadar kök hücre bulunduran kordon kanları kullanıldığını anlatan Dr. Burgucu, "Kordon kanı bankacılığı son 30 yılda gelişme gösteren bir uygulama alanıdır. Kordon kanı 1990'lı yıllarda kemik iliği nakli tedavisinde bir hematopoetik (kendi kendini yenileme ve farklı hücrelere dönüşebilme) kök hücre kaynağı olarak kullanılırken son zamanlarda yenileyici ve tamir edici tıp alanlarında da kullanılabilmektedir" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-05-04 12:56:32



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