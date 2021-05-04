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Zam şampiyonu domatesin üreticiye faydası yok Toptancı halinde kilogramı ancak 1-1,5 TL arasında alıcı buluyor Antalyalı üreticiler: “Kimse şampiyon ortaya çıksın” Markette kilogramı 8-10 TL olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 1-1.5 TL arasında alıcı buluyor

İHA

Zam şampiyonu domatesin üreticiye faydası yok Toptancı halinde kilogramı ancak 1-1,5 TL arasında alıcı buluyor Antalyalı üreticiler: “Kimse şampiyon ortaya çıksın” Markette kilogramı 8-10 TL olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 1-1.5 TL arasında alıcı buluyor

Markette kilogramı 810 lira olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 11,5 TL arasında alıcı buluyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde 12 dönüm kapalı alanda domates üretimi yapan Ali Dur, “Keşke domates şampiyon olsa da biz de kazansak. Çiftçinin aşırı bir para kazandığı yok. Biz de bilemiyoruz bu şampiyonu. Kimse bu şampiyon ortaya çıksın, herkes öğrensin” dedi. Markette kilogramı 810 TL olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 11.5 TL arasında alıcı buluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 24,91 fiyat artışı ile domates nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün olmuştu. Nisan ayının zam şampiyonu olarak açıklanan domatesteki fiyat durumunu, Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya’nın Aksu ilçesindeki üreticiler değerlendirdi. Üreticiler bu yıl kaliteli domatesin 3 ile 4 lira arasında satıldığını, havaların ısınması ve kısıtlamayla birlikte şu an toptancı halinde alımın 11.5 lira arasında gerçekleştiğini belirtti.
Aksu’nun Gökdere Mahallesi’nde yaşayan Ali Dur, 12 dönüm kapalı alanda domates üretimi yaptığını bildirdi. Ekim ayında dikimini yaptıkları domatesin şubat ayında hasada geldiğini anımsatan Dur, “Fiyatlar normal şekilde oluştu. Maliyetlerimiz de yüksek. Oluşan yüksek masraflardan birçok çiftçi memnun değil. Bunun üzerine bir de korona virüs ortaya çıktı. Bir yıldır aralıklarla uygulanan kısıtlamalar var. Şimdi 17 günlük bir kısıtlama var. Semt pazarları ve ihracat kapalı olduğu için domates satışı düştü. Sadece zincir marketler alım yapıyor. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde kilosu 1 ile 1,5 lira arasından domates satılıyor” dedi.

"Biz şampiyon göremiyoruz"
Çiftçinin serasındaki ürünlerin büyük çoğunluğunun durduğunun altını çizen Ali Dur, “Yeni çıkan mahsuller var. Çiftçiyi zor günler bekliyor. Mart ayında domatesin kilosunu 3.54 lira arasında sattık. O zaman ürün azdı. 20 gün fiyatlı şekilde ihracata giden ürünlerin fiyatı yüksek oldu. Hemen domates pahalı gitti mi biraz hemen ‘domates zam şampiyonu oldu’ diyorlar. Biz göremiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Şampiyon ortaya çıksın"
Domatesin zam şampiyonu olmadığını dile getiren Dur, “Domatesin şu an kilosunun 3 lira maliyeti var. Biz ise en fazla 3.54 liraya satabildik. Çiftçinin girdisi yüksek. Nisan ayında ise çok kaliteli domatesin kilosu 3.54 liradan satıldı. Normal domatesler 3 liraya sattık. Biz şampiyon göremiyoruz. Gören varsa gelsin. Keşke domates şampiyon olsa da bizde kazansak. Çiftçinin aşırı bir pazara kazandığı yok. Bize bilemiyoruz bu şampiyonu. Biz şu an 2 liraya satamıyoruz, markette 810 lira diyorlar. Kim kazanıyor bilemiyoruz. Kimse bu şampiyon ortaya çıksın herkes öğrensin. Tek ekimci olduğumuz için bizim için sezon bitti sayılır. Domates bu sene inişli çıkışlı gitti fazla yüz güldürmedi” diye konuştu.

"Halde domates satışı sıkıntı"
4O derece sıcakta serada domates toplamaya devam ettiklerini ifade eden Dur, "Çalışıyoruz üretim yapmaya çalışıyoruz. Ürünümüzü elimizden çıkarmaya bakıyoruz. Satacak yer de bulamıyoruz. Halde satış şu an sıkıntı. 1 1.5 liraya zor satıldı. Satılmayan da çok domates var. Çiftçiye destek çıkışmasını bekliyoruz. Kredilerde erteleme gibi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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