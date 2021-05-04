Fırıncıların, 260 derece sıcak önünde oruç mesaisi

Korkuteli’nde fırıncılar 240260 derecelik sıcağın önünde oruçlu olmalarına rağmen Ramazan pidesi yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için çabalayan fırıncılar, 240280 dereceye varan sıcağın önünde oruç tutuyor. Korkuteli’nde fırınlarda çalışan ustalar, fırının karşısında zor koşullara rağmen işlerini yapıyor. Özellikle iftar vaktinin yaklaştığı saatlerde talebin fazla olması nedeniyle fırınlarda sıcaklığını daha da arttığını aktaran ustalar, havaların biraz serin olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

Yaklaşık 260 derece sıcaklıkta odun ateşinde yanan fırının başında oruç tutarak çalışan Mehmet Batu, öğleden sonra başlayıp iftara kadar çalıştıklarını belirterek, "Ramazan’da sıcak ortamda çalışmak zor, burada akşama kadar pideleri pişiriyorum. Sıcak biraz zorlasa da, mecburen çalışıyoruz” dedi.

Fırındaki sıcaklığın özellikle Ramazan ayında çok hissedildiğini belirten Fırıncı Ömer Topal, “Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden biriside fırıncılık mesleğidir. Fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Çok şükür orucumuzu da tutuyoruz. Ramazanın havası bereketlidir. İftar saatlerinde yoğunluk oluyor” dedi.

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