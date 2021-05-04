Site bahçesinde başlayan kavga, acil serviste devam etti



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iki aile arasında site bahçesinde başlayan tartışma sonrası başlayan kavga, hastanenin acil servisine kadar uzandı. Kavgaya karışanların tamamına kısıtlamayı ihlalden ceza uygulanırken, gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Site bahçesindeki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 1 Mayıs günü bir sitenin bahçesinde N.P. ve B.S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret ettiği tartışma bir anda büyüdü. N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı. Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı. Bu kişiyi bir kadın zaptetmeye çalıştı. Tartışmayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç.; tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darbedildi. Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavganın yaşandığı gün tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunması dolayısıyla olaya karışanların tamamına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 150'şer TL ceza uygulandığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Site bahçesindeki tartışma anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın erkek birden fazla kişinin birbirine girdiği görüntülerde bir kişinin eline geçirdiği sopayla bir kadına vurmaya çalıştığı, bir erkeğin ise elindeki büyük bıçakla çevreye bağırıp, hakaretler ettiği anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Levent YENİGÜN

2021-05-04 13:50:39



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