Koronavirüs tedavisi gören MATSO Başkanı Boztaş hayatını kaybetti (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, Manavgat'a götürüldü. Ahmet Boztaş için MATSO binası önünde yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çalışanlardan helallik istendi. Boztaş'ın cenazesi, daha sonra Hisar Mezarlığı'na getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine; AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi partilerin ilçe başkanları, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mücahit Tatar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Borsası Başkanı Ali Çandır, MATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Boztaş'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖZYAŞLARI

Cenaze namazının kılınmasından sonra MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Ahmet Boztaş'ın tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Arslan'ı, Kaymakam Yiğit teskin etti.

Ahmet Boztaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-05-04 15:48:57



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