Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest

DHA

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest


Süleyman EKİNİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Solovjovs, serbest bırakıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.
Yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Ekip aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Solovjovs, araç içinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Dmitrijs Solovjovs hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak'tan işlem yapıldı. İngiliz turiste, 'maske takmamak'tan 900 lira da ceza uygulandı.
'SÖZLERİM YANLIŞ TERCÜME EDİLDİ'
Dmitrijs Solovjovs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İngiliz turist, savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Solovjovs, yaşadıklarının yanlış tercümeden kaynaklandığını savunarak, "Beni ilk polis durdurduğunda maske sordu ve ben ayrıldım. Dönüşte baktım, polisin yüzünde maske yoktu. Bu kez ben sordum, neden maskesi olmadığını. O andan itibaren ortam gerildi. Kadın polisin yanındaki polisin yanlış tercüme etmesinden dolayı böyle bir olay başıma geldi" dedi.
'Polise mukavemet', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitrijs Solovjovs, serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre, Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNİbrahim LALELİ
2021-05-04 17:18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli ...
Alanya kıyılarında deniz salyası
YEREL HABERLER Alanya kıyılarında deniz salyası
Antalya'da 'tam kapanma' denetimi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da 'tam kapanma' denetimi; kilometrelerce ...
Alanya Belediyesi yollarda bakım ve temizlik yapıyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi yollarda bakım ve temizlik yapıyor
Koronavirüs tedavisi gören MATSO Başkanı Boztaş hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören MATSO Başkanı Boztaş ...
Korkuteli’nde 4 ayda 15 bin aşı yapıldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 4 ayda 15 bin aşı yapıldı
ALTİD Başkanı Şili: “Pandeminin etkilerinin azalması önümüzdeki 2-3 sene sürebilir”
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Şili: “Pandeminin etkilerinin azalması ...
(Görüntülü)ANTALYA'DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN 'SEMT PAZARLARI AÇILSIN' TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN 'SEMT ...
Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde kaldırımları yenileniyor
YEREL HABERLER Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde kaldırımları ...
Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama
Antalya’da dev kumar operasyonu: 16 kişiye 71 bin 376 TL ceza
YEREL HABERLER Antalya’da dev kumar operasyonu: 16 kişiye 71 bin 376 ...
Turgay Genç, İmamoğlu’na Döşemealtı halısı hediye etti
YEREL HABERLER Turgay Genç, İmamoğlu’na Döşemealtı halısı hediye ...
Alanya’da deniz salyası kıyılara vurdu
YEREL HABERLER Alanya’da deniz salyası kıyılara vurdu
Site bahçesinde başlayan kavga, acil serviste devam etti
YEREL HABERLER Site bahçesinde başlayan kavga, acil serviste devam ...
Gündoğmuş’ta üreticilere arı otu verildi
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta üreticilere arı otu verildi
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü’nde Covid-19 konuşuldu
YEREL HABERLER Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü’nde Covid-19 ...
Kanal Sokak yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Kanal Sokak yolu yenileniyor
Türkiye İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı HayatPark kortlarında
YEREL HABERLER Türkiye İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı ...
Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi
YEREL HABERLER Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları ...
ALKÜ öğrencisinin kansere karşı 'Borik Asit' araştırmasına TUBİTAK desteği
YEREL HABERLER ALKÜ öğrencisinin kansere karşı 'Borik Asit' ...
Fırıncıların, 260 derece sıcak önünde oruç mesaisi
YEREL HABERLER Fırıncıların, 260 derece sıcak önünde oruç mesaisi
İstilacı balon balığını avlayana yeniden devlet teşviki 8 tür balon balığının tamamı destekleme kapsamına alındı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun: "500 bin adete kadar 5 TL, diğer 7 tür için de 5 milyon adete kadar 50 kuruş ödenecek" “Popülasyonu azaltmasını ümit ediyoruz”
YEREL HABERLER İstilacı balon balığını avlayana yeniden devlet ...
Zam şampiyonu domatesin üreticiye faydası yok Toptancı halinde kilogramı ancak 1-1,5 TL arasında alıcı buluyor Antalyalı üreticiler: “Kimse şampiyon ortaya çıksın” Markette kilogramı 8-10 TL olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 1-1.5 TL arasında alıcı buluyor
YEREL HABERLER Zam şampiyonu domatesin üreticiye faydası ...
Emekli öğretmen ahşabı sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Emekli öğretmen ahşabı sanata dönüştürüyor