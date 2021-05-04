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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALTSO Başkanı Şahin hal esnafının sorunlarını dinledi

İHA

ALTSO Başkanı Şahin hal esnafının sorunlarını dinledi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Konaklı ve Payallar hallerini ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, korona virüs salgını nedeniyle başlatılan tam kapanma uygulaması sonucunda küçük esnaf ve pazarcıların işyerini 17 gün kapalı tutmak zorunda olması nedeniyle ürün satışında sıkıntılı günler geçiren halcilere ziyarette bulundu. Şahin, Alanya’nın Konaklı ve Payallar hallerinde esnaflarla görüşerek sorunlarını dinledi.

“Hal esnafımız büyük sıkıntı yaşıyor”
Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, “Tam kapanma döneminde mağdur olan Alanya, Konaklı ve Payallar hallerindeki hal esnafımızı ziyaret edip, bu sıkıntılı günlerde neler yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 17 günlük Tam kapanma döneminin uzun bir süre olması, bu süreçte semt pazarlarının da açılmasına izin verilmemesinden dolayı üreticilerimiz ve hal esnafımız büyük sıkıntı yaşıyor. Salatalık, patlıcan ve yenidünya gibi mevsim sebze meyveleri başta olmak üzere üretimi gerçekleştirilen çok sayıda ürün semt pazarlarının açılmaması sebebiyle hallerde alıcı bekliyor. Bu ürünlerin raf ömrünün de sadece 12 gün olması hem üreticiyi hem de hal esnafımızı büyük sıkıntıya sokuyor. Bunun yanında hal esnafımızda kilosu 30 kuruşa, 75 kuruşa alıcı bulamayan ürünler zincir marketlerde 67 liradan satılıyor. Çünkü semt pazarlarının kapalı olması yüzünden zincir marketler vatandaşlarımız almak zorunda diye fahiş fiyat uygulaması yapıyor. Yapılacak yeni bir düzenlemeyle tam kapanma döneminde belli kriterlerle semt pazarlarının açılmasını istiyoruz. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de hal esnafımız ellerindeki ürünleri semt pazarları vasıtasıyla ellerinden çıkarabilirler. Rabbimin izniyle el birliğiyle bu zorlu günleri de atlatacağız. Her şey Alanya’mız için” dedi.

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