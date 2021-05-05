Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı. Maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran Solovjovs, kelepçelenip maske takılarak polis merkezine götürüldü. Solovjovs'tan, 1'i kadın, 2 polis memuru şikayetçi oldu.

Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde önceki gün sabah saatlerinde uygulama sırasında polisler, Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs´u maske takması konusunda uyardı. Solovjovs ise kendisine uyarıda bulunan polise, yanındaki kadın meslektaşını göstererek, 'Beğendim, bana göndersene' dedi. Pasaport isteyen ekiplerle uzun süre tartışan Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı, takviye ekiplerin gelmesiyle polis merkezine götürülüp, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı. Geceyi gözaltında geçirip dün sabah adliyeye sevk edilen Solovjovs, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verileceği öğrenildi.

CADDEDE MASKESİZ YAKALANDI

Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı.

'POLİS, İNGİLİZCE 'NEDEN ZORLUK ÇIKARDIĞINI' SORDU

Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, "Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz ve onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?" dedi. Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi. Polisin, "Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler" sözleri üzerine Solovjovs, "Okey" diye cevap verdi.

Polis ekipleri maske taktıkları Solovjovs'u, sağlık raporu alındıktan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Uygulama görevindeki biri kadın 2 polis memurunun şikayetçi olduğu turiste, idari ve adli işlem uygulanacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-05 10:33:48



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