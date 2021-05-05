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Belgesiz yakalandı, "Ceza kesemezsiniz" deyip polisi çileden çıkardı Ticari takside polise yakalandı, "Kalacak yerim yok" deyip cezadan kurtulmak için kaldırıma uzandı "Halamın oğlu İçişleri Bakanlığında Genel Müdür" dedi ancak cezadan kurtulamadı Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden adam hem polisleri tehdit etti hem de bahaneleri arka arkaya sıraladı İzin belgesi alamadığını söyleyen iki kişiye 6 bin TL ceza kesildi

İHA

Belgesiz yakalandı, "Ceza kesemezsiniz" deyip polisi çileden çıkardı Ticari takside polise yakalandı, "Kalacak yerim yok" deyip cezadan kurtulmak için kaldırıma uzandı "Halamın oğlu İçişleri Bakanlığında Genel Müdür" dedi ancak cezadan kurtulamadı Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden adam hem polisleri tehdit etti hem de bahaneleri arka arkaya sıraladı İzin belgesi alamadığını söyleyen iki kişiye 6 bin TL ceza kesildi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uygulama noktasına ticari taksi ile gelen 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden 6 bin liralık ceza makbuzu düzenlendi. Kendisine ceza yazılamayacağını belirterek ekipler ile uzun uzun tartışan kişilerden birinin, “Sizi İçişleri Bakanlığına kadar şikâyet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar” demesi ve ceza yazılmaması için kaldırıma uzanması şaşkınlık oluşturdu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bulvarda pandemi nedeni ile alınan tam kapanmadan muaf sürücüleri denetlemek için uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Turistlerin ise yerleşik mi yoksa seyahat amacı ile mi geldiği kontrol edildi.
Kontrol noktasına gelen ticari taksiyi durduran ekipler, yolcu olarak seyahat eden Mehmet E. ve yanında bulunan arkadaşına muafiyet belgesinin olup olmadığını sordu. 2 kişi sokağa çıkma izin belgelerinin olmadığını belirterek, Ankara’ya gitmek üzere otogara gittiklerini ve kendilerine ceza kesilemeyeceğini söyledi. Yapılan incelemede şahısların biletlerinin de olmadığı görüldü. Polis ekipleri şahısları ticari taksiden indirerek ceza makbuzu düzenlemek için polis otosunun yanına götürdü.

"Ben ceza kabul etmiyorum"
Burada kendisine ceza yazılacağını öğrenen ve polis ekiplerine direnen Mehmet E., “Sizi İçişleri Bakanlığına kadar şikayet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Yaptığınız ayıp bir şeydir. Ben Antalya’da ikamet etmiyorum. Benim burada evim yok. Evim yok abi? Ben nereye çıkacağım? Ben de kaldırım üzerinde yatarım. Ben size 50 kere mi kimlik vereceğim. Benim kimliğimi kontrol ettiler. Biz zaten mağdur olduk, bize neden ceza yazılıyor. Bu neyin cezası? Bizim kalacak yerimiz yok. Ben neden itiraz için idareye gideceğim? Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar” dedi.

6 bin 300 liralık ceza makbuzu düzenledi
Ekipler ise vatandaştan sakin olmasını ve sesini yükseltmemesini istedi. Her iki şahsa kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenledi. Mehmet E. kendisini görüntüleyen gazeteciye ise durumunu şöyle anlattı:
“Biz buraya çalışmaya geldik. Bize edevlet üzerinden belge almamızı söylüyorlar, oradan da alamıyoruz. Biz buraya bir restoranın tadilatı için geldik. Anlaşamadık. Şimdi geri gidiyoruz.”
Ekiplere bir süre daha itiraz eden şahıslar için bu kez durumlarının anlatıldığı bir tutanak tutuldu. Şahıslar tutulan tutanağın ardından kalacak yeri olmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesinin erkek sığınma evine götürülmek üzere polis otosuna bindirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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