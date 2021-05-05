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(ÖZEL) Boksör Serdar Avcı, dünya şampiyonluğu maçına hazırlanıyor

DHA

(ÖZEL) Boksör Serdar Avcı, dünya şampiyonluğu maçına hazırlanıyor


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)INTERİM dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'ya gitmeden önce Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa girdi. 19 Mayıs'ta Ukrayna'da, namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak ve altın kemer için ter dökecek olan Avcı, "Kendimi iyi hissediyorum ve kazanacağıma inanıyorum" dedi.
Türk boksör Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşmasında altın kemer için ringe çıkacak. Avcı, 7 unvan maçına çıkan ve hepsini kazanan Ermeni asıllı Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile 12 rauntluk bir karşılaşmaya çıkacak. Avcı bu önemli karşılaşma öncesi Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa girdi. 15 günlük kampın başında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Avcı, rakibine ilk mağlubiyeti yaşatmak istediğini söyledi.
"KAZANACAĞIMA İNANIYORUM"
Altın kemeri almak istediği dünya şampiyonluğu maçı için uzun zamandır hazırlandığını belirten Avcı, ekibinden sürekli yanında olan ve Türkiye'nin ilk tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün A Takım profesyonel antrenörü Gencay Avcı ile Alanya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı. Avcı, "Rakibim İngiltere'de yaşayan Gürcü asıllı bir boksör. Maç Ukrayna'da, 19 Mayıs'ta olması da çok güzel. Bizim için iki bayram oluyor. Umarım kemeri öyle bir günde alıp ülkeme armağan ederim. Bu kemer için oynayan Türk hiç olmamış. Bu güzel bir gurur" dedi.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM VE KAZANACAĞIMA İNANIYORUM"
Bu kemeri aldıktan sonra durmayacağını vurgulayan Serdar Avcı, "WBC ile bir anlaşma yapıldı. Önemli bir kemer maçına çıkacağım zaten. Kısa zaman içerisinde tekrar maçlar yaptım ve rekor olarak yukarı çıktım. Bu son kamp için de Alanya'ya geldim. Alanya oldukça güzel bir yer. Burada oldukça rahat hazırlanıyoruz, hava bakımından olsun çok iyi. Ukrayna biliyorsunuz çok soğuk, kar var orada. Burada hava sıcak olduğu için kilomuzu ayarlamamız da çok kolay oluyor. Alanya gerçekten çok güzel bir yer. Burada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sağ olsun burada yardımcı olan ekibimin haricinde gecede dövüşecek olan profesyonel boksörler de var. Ana maç benim olduğu için ondan önce çıkacak profesyonel boksörlerimizle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim; 7 maç 7 galibiyeti olan namağlup profesyonel tek kadın boksörümüz Serenay Çetin, 10 maç 10 galibiyeti olan hiç yenilgisiz Tarık Sözer ve Fethiye bölgesinden çok yetenekli genç kardeşimiz Kubilay Alcu ringe çıkacak. Ana maç öncesi o gece Arda Tamer Avcı, Kıtalararası Şampiyonu, o da ringe çıkacak. Burada partnerlerimin arasından Türk sporculardan olimpik kadrodan Yusuf Özdemir de bulunuyor. Beraber çalışıyoruz. Partnerlerimiz çok iyi, Alanya çok iyi, çok güzel ve düzgün bir ortam var. Ben elimden geleni yapacağım. Bu imkanları bana sunan ana sponsorlarım sağ olsun, teşekkür ediyorum kendilerine. Vedat Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.
"RAKİBİMİ NAKAVT EDECEĞİM"
Rakibi Zaal Kvezereli'nin 7 unvan maçına çıktığını ve hepsini nakavtla yendiğini ancak bunun kendisini korkutmadığını aksine daha iyi motive olmasını sağladığını anlatan Avcı, "Evet iyi bir boksörmüş hiç yenilmemiş tamam ama bu bizi ürküten bir konu değil. Daha önce de böyle birçok namağlup boksörle karşılaştık, amatör kariyerimizde, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonlarıyla karşılaştık. Ben kendime inanıyorum. Rakibimin nakavt oranı onun yüzde 90'mış, benim de yüzde 100 verilmiş çünkü ben de tüm maçlarımı nakavtla aldım. Onu nakavt edeceğimi düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Serdar Avcı antrenman yaparken genel ve detay görüntüler
Serdar Avcı ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2021-05-05 10:59:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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