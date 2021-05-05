Kaş’ta sokak hayvanları için mamamatik hizmeti

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye, sokak hayvanları için dört farklı noktaya mamamatik yerleştirdi.



Kaş Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje sayesinde hem plastik atıkta geri dönüşüm sağlanacak hem de vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Bu mamamatiklerin geri dönüşüme olumlu katkı sağladığını belirterek “Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere mama vermek isteyen vatandaş, atık pet şişeyi makineye atarak, hazneye mama gönderimi sağlıyor. Bu sayede plastikte hem geri dönüşüm elde ediyoruz hem de can dostlarımızı besliyoruz” dedi.

Sokak hayvanları için yapılan mamatiklerden ilçede yaşayan vatandaşların memnun olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.