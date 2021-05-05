'Alo Fetva Hattı'nı arayanlar koronavirüs ile aşı soruyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, 'Alo 190 Dini Danışma' hattına aşı ve koronavirüsle ilgili gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, halktan gelen sorulara daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına ramazan ayında gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, çoğunlukla koronavirüs ve aşı hakkında bilgi aldı. İl Müftülüğü bünyesindeki 2 erkek ile 2 kadın vaizin görev yaptığı hattı ramazan ayında günde yaklaşık 200 kişi aradı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı ?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.

'AŞI, ASTIM HASTALARININ SPREYİ ORUCU BOZMAZ'

Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftülük bünyesinde vaizlerin ramazan ayı içerisinde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hattı arayanlara dini bilgi verdiğini anlattı. Ramazan ayında arayan sayısında 2 kat artış yaşandığını dile getiren Yalçınkaya, "En çok 'Oruç tutarken aşı yapılabilir mi' sorusu geliyor. Aşı yaptırmanın orucu bozmadığını anlatıyoruz. Astım hastalarının kullandığı püskürtmeli ilacın orucu bozup, bozmadığı soruluyor. Kronik hastalar oruç hakkında soruyor. Kronik hastalar sağlığı için oruç tutamıyorsa bunun karşılığında mali imkanları varsa 30 gün karşılığında 840 lira fidye vermesi gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS OLANLAR ORUCUNU RAMAZAN SONRASI TUTABİLİR'

Yalçınkaya, hattı arayanların bilgi aldığı konuları şöyle sıraladı:

"Ramazan ayında koronavirüs olunursa vücudun direnci açısından doktorlarımız tutulmamasının daha iyi olduğunu belirtiyor. Bizler de ramazan sonrasında kaza etmelerini, iyileştikleri zaman oruçlarını tutmalarının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Astım hastalarının püskürtmeli ilaçları orucu bozmaz. Oruç tutarken ani, şiddetli ağrı ya da rahatsızlanmalarda gıda ya da vitamin cinsi olmayan, enjeksiyon kullanımı orucu bozmaz. Kızılay'a kan verme hakkında sorular soruluyor. Kan verebiliriz ama kan alamayız. Kan alındığı zaman oruç bozulur. Kan vermede oruç bozulmaz."

DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-05-05 11:11:01



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