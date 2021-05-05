Darp ettikleri komşularını bıçaklayarak öldürdüler

Antalya’da komşuları tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan Özbekistan uyruklu şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu A.K. (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu A.K., O.K. tarafından darp edilip N.T. tarafından bıçaklandı.

Olayın ardından yaralı A.K., bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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