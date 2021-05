(ÖZEL) Antalya'da buruk erkenci kiraz hasadı Kilosu 40-50 TL'den alcı bulan kirazda rekolteye soğuk hava darbesi Çiçek zamanı yaşanan fırtına ve soğuk hava rekolteyi düşürdü Kuşun yuva yaptığı ağaçta hasat yapılmadı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde erkenci kiraz hasadı başladı. İlçenin kiraz üretimiyle ünlü mahallelerinden Doğanca’da başlayan ilk hasatta üretici umduğunu bulamadı. Kirazın çiçek zamanı yaşanan fırtına ve soğuk hava, bu yıl rekolteyi 3’te bir oranında düşürdü.

Doğanca Mahallesi'nde 3,5 dönümlük bahçesinde kiraz hasadı yapan Ahmet Demirtaş’a komşuları yardım etti. İmece usulüyle yapılan hasat geçmiş yıllara nazaran daha az heyecanlı geçti. Her yıl 3 tonun üzerinde aldığı kirazı bu yıl bir ton civarında alacağını söyleyen bahçe sahibi Demirtaş, rekoltenin soğuk hava ve fırtına nedeniyle çok düştüğünü belirtti. Demirtaş, “Bu yıl ilk hasatımızı yaptık. Kiraz fiyatı iyi ancak rekolte düşük olduğu için bu bizi çok memnun etmedi. Geçen yıl bu bahçeden 3 tonun üzerinde kiraz topladık. Bu yıl bir tonu zor toplayacağız. Kirazın kilosu şu anda 4050 TL aralığında ama ürün az olduğu için yüzümüz gülmedi” dedi.

Komşusuna yardım etmeye gelen mahalle sakinlerinden Ahmet Özdemir, mahallelerinin önemli bir kiraz üretim merkezi olduğunu ve her geçen gün kiraz üretiminin arttığını söyledi. Her yıl ortalama bu bölgeden 700800 ton civarında kiraz hasat edildiğini vurgulayan Özdemir, bu yıl rekoltenin hava şartları nedeniyle düşük olduğunu dile geçirdi. Kirazın bu yıl üreticinin yüzünü güldürmediğini belirten Özdemir, kiraz hasatının devam edeceğini söyledi.



Kuşun yuva yaptığı ağaçta hasat olmadı

Hasat esnasında bir kiraz ağacına yuva yapan dişi bir kuş, bahçe sahibi Ahmet Demirtaş tarafından farkedildi. 4 yumurta üzerinde kuluçkaya yatan kuşu ürkütmemek için ağaç hasat dışı bırakıldı.

