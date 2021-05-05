Darp ettikleri komşularını bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli adliyede

Antalya’da komşuları tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan Özbekistan uyruklu şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Turizm sektöründe çalışan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Akhroljon Khalimov, O.K. tarafından darp edilip N.T. tarafından bıçaklandı.
Olayın ardından yaralı Akhroljon Khalimov, bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Akhroljon Khalimov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.