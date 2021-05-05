(ÖZEL) Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Hale gelen ürünler özenle paketlendi Paketlenen ürünler büyükşehirlere gitmek üzere kamyonlara yüklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Hale gelen ürünler özenle paketlendi Paketlenen ürünler büyükşehirlere gitmek üzere kamyonlara yüklendi

İHA

(ÖZEL) Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Hale gelen ürünler özenle paketlendi Paketlenen ürünler büyükşehirlere gitmek üzere kamyonlara yüklendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olmasına yönelik karar alınmasının ardından örtü altı üretim üssü Antalya’da hareketlilik başladı. Hale gelen ürünler tek tek özenle paketlenerek büyükşehirlere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Antalya halinde hareketlilik başladı
Bakanlık tarafından alınan kararın ardından gözler Türkiye’nin en fazla örtü altı üretim merkezi Antalya’ya çevrildi. Alınan karar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’inde hareketlilik olduğu görüldü. Sabah saatlerinde ürünlerini hale getiren çiftçiler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Çiftçilerin kamyonetlerinden indirilen ürünler, işçiler tarafından tek tek özenle işlenerek paketlendi. Paketlenerek kamyonlara yüklenen ürünler, cumartesi günü büyükşehirlerde satışa sunulmak üzere şimdiden yola çıkmaya başladı. Hal içerisinde yaşanan hareketlilik havadan drone kamerasına da yansıdı.

Pazarları dağıtalım önerisi
Hale toplanarak gelen sebzeyi bekletme şanslarının olmadığını belirten Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yücel, “Günü gelen sebze de toplanmak zorunda. Biz pazarların kapalı olmasını pek doğru bulmuyoruz. Toplanan ürünlerin yüzde 40’ı pazarlarda satılıyor. Salatalık bugün halde 1 TL’den satılıyor. Marketlerde ise 6 TL olduğunu görüyoruz. Fahiş fiyata marketlerde satılıyor. Pazarların kalabalığını azaltabiliriz. Bir pazarda 100 tane pazarcı varsa bunu mahalle aralarına dağıtarak üçer beşer grup halinde önlem almış oluruz. Millet markete gider gibi pazara gitmiş olur. Bu durumda kimse zor durumda kalmaz. Pazarlarda tüketicilerimiz daha ucuza yiyebilir. Pazarların dağıtılması daha iyi olur. Açık havada herkes alışverişini yapar” açıklamasını yaptı.
Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Ersin Ercan, “Pazarların açılması bizi bir nebze olsun iyi etkileyecek. Şuanda satılmıyor. Yarın yarından sonra daha net belli olur. Patlıcanı pandemiden önce 3 liraya veriyorduk şimdi 1.5 liraya falan veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darp ettikleri komşularını bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Darp ettikleri komşularını bıçaklayarak öldüren 2 ...
Başkan Yücel’den hem üreticiye hem vatandaşa destek
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den hem üreticiye hem vatandaşa destek
Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
YEREL HABERLER Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat ...
(ÖZEL) Antalya'da buruk erkenci kiraz hasadı Kilosu 40-50 TL'den alcı bulan kirazda rekolteye soğuk hava darbesi Çiçek zamanı yaşanan fırtına ve soğuk hava rekolteyi düşürdü Kuşun yuva yaptığı ağaçta hasat yapılmadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya'da buruk erkenci kiraz hasadı Kilosu ...
Küçükbaş hayvanlara hızlı ilaçlama
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanlara hızlı ilaçlama
3 mahallenin içme suyu şebeke hattı yenilendi
YEREL HABERLER 3 mahallenin içme suyu şebeke hattı yenilendi
Mezarlıklara yaz temizliği
YEREL HABERLER Mezarlıklara yaz temizliği
Antalya’nın Serpme Böreği tescillendi Turunç ve bergamot reçellerinin de tescilleri için müracaat yapıldı
YEREL HABERLER Antalya’nın Serpme Böreği tescillendi Turunç ve ...
3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
Konyaaltı’nda 8 pazar yeri açılacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 8 pazar yeri açılacak
Kısıtlamada bir günlük pazar kararı, üretici ve komisyoncuyu mutlu etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada bir günlük pazar kararı, üretici ve ...
Ak Parti İl Başkanı Taş: " Çiftçi ve pazarcıların talepleri yerine getirildi "
YEREL HABERLER Ak Parti İl Başkanı Taş: " Çiftçi ve pazarcıların ...
Ayak basılmayan meydanlar yeşerdi
YEREL HABERLER Ayak basılmayan meydanlar yeşerdi
Kızını gömenlere tahliye istenince mahkeme heyetinin önünde diz çöktü
YEREL HABERLER Kızını gömenlere tahliye istenince mahkeme heyetinin ...
Alanya’da pazar yerleri sevinci
YEREL HABERLER Alanya’da pazar yerleri sevinci
(Özel) Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı Yaylaya çıkma izni olmayınca koyunlarını turizmin göbeğinde otlattı
YEREL HABERLER (Özel) Turizm kentinin sokaklarını mera gibi ...
Muratpaşa’da 26 pazar kurulacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 26 pazar kurulacak
İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre hedefi
YEREL HABERLER İranlı bisikletlilerden Türkiye'de 450 kilometre ...
Korkuteli'nde denetimler arttı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde denetimler arttı
Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, sezonun son deplasmanından puan ...
Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak öldürdüler
YEREL HABERLER Tartıştıkları Özbek komşularını dövüp, bıçaklayarak ...
Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yardım isteyen kadına diğer sürücülerin duyarsız kalması "pes" dedirtti
YEREL HABERLER Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine ...
Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili
YEREL HABERLER Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili
Bilgisayar teknikeri, evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bilgisayar teknikeri, evinin bahçesinde ölü bulundu