Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YİNE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'da, dün akşam maske takması konusunda kendisini uyaran polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yine serbest kaldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Solovjovs, 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-05 15:38:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.